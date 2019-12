Pese a aumento, no ven mejora en ruta 646

Usuarios de la ruta 646 se quejaron ante el aumento de la tarifa a 9.50 de estas unidades, pues no ven reflejado este precio en el servicio.

"En la noche siempre es un problema porque los choferes no terminan el recorrido, nos dicen que llegan hasta la Central o El Álamo y no entran hasta Las Huertas, por ejemplo", comentó Tania Juárez y aseguró que no vale la pena pagar la tarifa actualizada por el servicio que da la ruta.

Otro de los inconformes por el servicio fue Christian Escudillo, quien aseguró que los operadores siguen manejando a exceso de velocidad y las unidades no han mejorado pese al alza de la tarifa.

Con el cobro de 9.50 en la 646, hubo usuarios confundidos en el momento de pagar, pues algunos se subían sin el cambio exacto y preferían bajar de las unidades.

Laura, usuaria de esta ruta, opinó que los camiones siguen con basura y es algo que debe mejorar. "Está bien que cobren eso pero que esté limpio y que nos den cambio porque estamos pagando los diez cerrados".

En el recorrido que este medio realizó, se encontraron unidades con asientos vandalizados y con falta de ellos.

Este sábado siete rutas más comenzaron a cobrar 9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con ellas suman 48.

Estas son la 646 que pasó a ser la T04 A con sus vías C01, C02 y C03, también la T08, antes 634; C27, antes 605; C32, antes 639; C84, antes 631; C85, antes 631A y C96, antes 275B vía cofradía.

NM