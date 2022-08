La frecuencia de paso de los camiones del Peribús aumentó, lo que beneficia a los usuarios, quienes afirman que llegan más rápido.

“Yo tomo el T01 y en las horas pico, cuando salgo como a las 10 de la noche, siempre tenía que dejar pasar dos o tres camiones, pero ahora me subo al primero porque no va tan lleno. Esta semana empecé a ver que hay menos gente porque pasan más rápido. Por ejemplo, en otra ocasión se me fue el camión y en seis minutos volvió a pasar, cuando antes eran 11”, señala Amagal García, quien lo usa para ir a trabajar.

Fernanda Larios lo usa para trasladarse a la escuela. Coincide en que va menos lleno por el aumento de las frecuencias.

“Ya no se junta tanta gente como antes en las horas pico. Siempre me tocaban llenos, a veces no podía ni subirme aunque pasaran dos o tres”.

Roberto Pardo, quien lo usa para ir a trabajar, añade que las unidades pasan más seguido.

Cuando inició operaciones en enero de este año, el Peribús transportaba a 140 mil pasajeros, pero ya se estiman 300 mil. La Ruta 380, que hacía el circuito del sistema articulado, transportaba a 100 mil pasajeros.

Este medio publicó el 1 de julio que el transporte masivo aumentó la frecuencia de paso.

Pasajeros en Periférico

Con la Ruta 380: 100 mil pasajeros al día.

Peribús en enero de 2022: 140 mil usuarios al día.

Peribús en agosto de 2022: 300 mil pasajeros al día.