Perfilan integración del área metropolitana de Chapala, sin recursos

Pese a los recortes a la bolsa del fondo metropolitano, en el Congreso del Estado se perfila la aprobación de una nueva área metropolitana. Los municipios de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán El Alto, cumplieron con el trámite para recibir aval para integrarse. El diputado Jorge Arana, vocal de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, informó que el dictamen ya está listo y a más tardar en noviembre se aprobaría la declaratoria. El legislador reconoció que, por los tiempos presupuestales, la nueva zona de coordinación nacería sin acceder a recursos del fondo metropolitano 2018.

El legislador explicó que los ayuntamientos ribereños presentaron algunos proyectos en común, como la construcción de malecones y la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Tuxcueca a Tizapán, para fomentar el turismo en la región. El priista argumentó que la única alternativa para que se le pudiera etiquetar recursos, al área metropolitana en ciernes, sería una partida extraordinaria, pero reconoció que es un escenario complicado por los recortes aplicados a nivel federal al fondo.

"En este momento no le pueden dar recursos porque ya están proyectados para 2018 aunque todavía no están autorizados, pero para el año que entra esté quien esté en (el gobierno) el estado los municipios ya tengan recursos, no hay que pensar en cuestiones partidistas. En este momento no se tiene dinero para 2018 porque ya es tarde, pero pues también es labor de cabildeo de los diputados federales y de los locales", argumentó Arana.

Esta no sería la primera área metropolitana que se avala y no accede a recursos. En 2014, el legislativo estatal aprobó la integración del área metropolitana del sur, con cabecera en Zapotlán el Grande, y el área metropolitana de Autlán, pero ninguna de las dos recibe recursos por no tener el reconocimiento federal. En el país hay 109 áreas metropolitanas integradas, de las que sólo 86 reciben recursos.

La bolsa general de Fondo Metropolitano a nivel federal este año fue de tres mil 243 millones de pesos, de los cuales a Jalisco se le asignaron 354 millones. El Área Metropolitana de Guadalajara accedió a 327.9 millones, Ocotlán a 10.7 millones y el área de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas a poco más de 15 millones.

De acuerdo con la información del anteproyecto de presupuesto 2018, los recursos del Fondo Metropolitano volverán a ser castigados pues se etiquetó una bolsa general de tres mil 268 millones, lo que representa un crecimiento de apenas 26.5 millones en comparación con este año. Antes del recorte, en 2016, el estado recibió mil 112 millones en el Fondo Metropolitano.