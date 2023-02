A pocos días de que el Ayuntamiento de Guadalajara inauguré la renovación de Paseo Alcalde, desde la calle Leandro Valle hasta la avenida Niños Héroes, en conjunto con la escultura de El Palomar en la plaza Luis Barragán, tapatíos y turistas aseguraron estar sorprendidos con la calidad de la obra, así como la accesibilidad que se le dio a la zona para el tránsito de peatones.

EL INFORMADOR acudió a la avenida Paseo Alcalde, en donde se realizan los últimos detalles de la obra, para conocer las opiniones de la ciudadanía y estas fueron algunas de sus impresiones.

José Guadalupe Suárez, afirmó estar complacido con la construcción y la ampliación de banquetas, pues argumentó que, como persona de la tercera edad, antes le era muy complejo transitar por la zona ante la falta de infraestructura peatonal.

“Ha quedado muy bonito su trabajo, la escultura de ahí, ya puede caminar uno más a gusto porque hay más altos, más topes, se detienen más los coches y todo en favor de la tercera edad, yo he sentido que se tardó poquito tiempo, porque antes se tardaban hasta años y ahora no, se hizo rápido, queda uno impresionado,todo bien marcado y bien hecho”, acotó.

En este mismo sentido, Raúl López, señaló que el reducir los espacios para el tránsito vehicular abona a que la población circule más a pie, además de que la infraestructura ayuda a evitar accidentes por la falta de cultura vial.

“Yo que no uso carro me parece magnífico, es muy conveniente para nosotros que no usamos vehículos tengamos más espacios, me parece magnífico, porque no es solo el hecho de la contaminación de los vehículos, es también la falta de conciencia de los chóferes a los peatones”, apuntó.

Para Ramiro Escalona, visitante del Estado de México, la renovación de la vialidad le dio una nueva vida a Paseo Alcalde, pues recordó que hace poco más de dos años visitó la zona y la vida en este espacio era muy diferente.

“Está bonito, está muy bien, ya había venido hace dos años y estaba en obra negra por aquí y se ve bien este acceso al centro, a la catedral, está muy bien, me parece una obra que en la que está integrando a todos”, comentó.

Por su parte, Jesús Ramirez, comerciante de Paseo Alcalde, aseguró que el tiempo que ha durado la construcción fue un fuerte golpe para las ventas de su negocio, pero resaltó que la espera valió la pena, toda vez que la circulación en el área no se ve afectada.

“Yo creo que sí valió la pena la espera, a nosotros se nos hace larguísimo el tiempo, a mi si me afectó, pero creo que sí nos va a ayudar, yo pensé que iba a quedar más reducido (el carril vehicular), pero sí quedó bien, me gusto”, manifestó.

La renovación de Paseo Alcalde, desde la calle Leandro Valle hasta la avenida Niños Héroes tuvo una inversión de 130 millones de pesos, entre la adecuación de los carriles para tránsito vehicular, la adecuación de banquetas con accesibilidad universal, la ciclovía segregada, la instalación de luminarias en calles y banquetas, así como la construcción de la escultura El Palomar en la plaza Luis Barragán.

En días pasados, el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, aseguró que el Ayuntamiento de Guadalajara inaugurará esta construcción el próximo 20 de febrero.

