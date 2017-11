Partidos prometen que candidaturas de mujeres no quedarán en familia

Ante la paridad horizontal y debido a que los partidos han sido señalados de impulsar cuadros de mujeres a cargos de elección popular por vínculos familiares o hasta sentimentales, los dirigentes estatales descartaron que las candidaturas de 2018 se otorgarán por amiguismos, compadrazgos o imposiciones. Aseguran que se elegirán a las mujeres mejor capacitadas, con trayectoria y que estén interesadas en participar en estos procesos.

El presidente del PRI en el Estado, Héctor Pizano, comentó que el considerar que las aspirantes podrían avanzar por influencias, sería darle muy poco crédito a quienes se han preparado durante años. En el caso del tricolor, dijo, han profesionalizado a más de 14 mil mujeres, “es el único partido que tiene un ejercicio de esta naturaleza. Lo que nos sobra, afortunadamente, son lo que denominamos cuadros”.

Por su parte, el dirigente del PRD en Jalisco, Raúl Vargas López, opinó que es difícil que esto suceda porque hay demasiada visibilidad entre los liderazgos del partido, “como para atreverse a (elegirlas) de esa manera. Una cosa es atender el tema como ha sido planteado, y otra cosa son los antecedentes de quienes pretendan ser candidatas en tal o cual responsabilidad”.

Reiteró que en el sol azteca toda la intención de mujeres y hombres para competir, debe estar acreditada por los antecedentes de trabajo. Aseguró que las perredistas tienen la capacidad para ocupar cargos importantes.

El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Guillermo Medrano, declaró que desde hace dos años ya trabajan en la construcción de esta estructura política. “Hemos sido cuidadosos desde un principio para ir visualizando el tema de la paridad, y en estos momentos estamos tranquilos porque tenemos mujeres muy competitivas en todos los municipios”.

Apuntó que el partido emecista ha destinado recursos suficientes para profesionalizar a las mujeres, “los hemos respetado (los porcentajes de presupuesto) en cuanto capacitaciones, talleres, diplomados. Hemos cumplido a cabalidad y más de lo que establece la ley, en temas para capacitación de las mujeres”.

Eva Avilés, presidenta de la Asociación G10 por Jalisco, remarcó que estarán muy atentas de que no haya simulaciones. “Queremos mujeres empoderadas, que realmente ocupen esos espacios que Jalisco necesita. Mujeres con decisión, dignas representantes de ser presidentas municipales”.

La académica del ITESO e investigadora de la Red de Participación Política de las Mujeres, Elizabeth Prado, recordó que el PAN tiene un enfoque más tradicional en la forma en que se incorpora a las mujeres, “tradicionalmente ves hermanas, esposas, vínculos más familiares y de cercanía”.

El PRI por su historia, comentó, tiene trabajo de formación de cuadros, “con las lógicas que imperan en el partido”. Y el PRD, como partido de izquierda, tiene una postura más liberal, “con mujeres con cierta independencia, o margen de acción mayor que en otros partidos”.

La investigadora dijo que las mujeres siempre han sido señaladas por cómo consiguieron las candidaturas. “Eso se explica por el simple hecho de que los partidos, durante mucho tiempo, no han hecho esfuerzos sustantivos para la formación de cuadros femeninos”.

Sin embargo, añadió que se deben analizar los perfiles tanto de mujeres como de hombres, ya que estos últimos no son tan cuestionados.

Los partidos políticos son quienes deciden, de acuerdo con sus estrategias electorales, cómo serán sus procesos de selección y a quiénes postularán. EL INFORMADOR/ARCHIVO

REFORMA ELECTORAL

La última decisión, en manos de los institutos políticos

Aunque se establecieron reglas para cumplir la paridad horizontal en candidaturas para las alcaldías en las elecciones de 2018, los partidos políticos son quienes deciden, de acuerdo con sus estrategias electorales, cómo serán sus procesos de selección y a quiénes postularán.

Los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ponen algunos candados para que las mujeres puedan postularse en municipios donde se obtuvieron los mejores porcentajes de votación y evitar que se concentren en los perdedores; sin embargo, esto no garantiza que podrán acceder a la mitad de los Ayuntamientos en los que Gobiernan porque también deberá atenderse el tema de reelección.

“No creo que puedan garantizarlo (la paridad). Siempre habrá algunos recovecos dentro de la ley que permitan a los partidos seguir usando sus viejas lógicas”, declaró la académica del ITESO, Elizabeth Prado.

El académico de la UdeG, Antonio Elvira de la Torre, declaró que los partidos serán cautelosos al anunciar sus definiciones, sobre todo por la reelección, “quizá hasta el registro de los candidatos sepamos a qué municipios (corresponderán a cada género)”.

"Primero se definirá en qué municipios irán mujeres y hombres, así como en cuáles podrán reelegirse (los actuales presidentes municipales). Todas las reglas se plasmarán en las convocatorias".

El dirigente del PRI, Héctor Pizano, aseguró que en más del 80% de los municipios ya se definió en dónde irán mujeres y hombres, pero los alcaldes decidirán si competirán o no internamente para obtener de nuevo la candidatura. Esto último será una vez lanzadas las convocatorias.

El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez, respondió que primero se definirá en qué municipios irán mujeres y hombres, en cuáles podrán reelegirse. Todas las reglas se plasmarán en las convocatorias.

Los partidos no tienen fechas para estas definiciones, salvo para los registros de candidaturas. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Guillermo Medrano, aseguró también que van avanzados: “Ya estamos preparados básicamente en todos los municipios con perfiles de hombres y mujeres”. El dirigente del PRD, Raúl Vargas, comentó que desde hace meses trabajan en ello.

Van primero en la lista de los plurinominales

Por primera vez, los partidos políticos estarán obligados a que sus listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional sean encabezadas por mujeres.

De los 10 partidos que participaron durante el proceso pasado, sólo dos registraron listados liderados por mujeres: el PRD y Partido Humanista, aunque de éstas, sólo Mónica Almeida del sol azteca llegó al Congreso por esta vía.

Se determinó que las mujeres ocuparán los números nones de las listas registradas y se alternará hombre y mujer a través del sistema “cremallera”. En el caso de las candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, los partidos deberán garantizar que las suplentes de las mujeres sean del mismo género para evitar el caso de las “juanitas”, y en el caso de los hombres, cualquiera de los dos.

La legislatura actual está conformada por 20 diputados de mayoría relativa y 19 plurinominales; sin embargo, a partir del próximo proceso se elegirá un legislador menos; es decir, 20 serán elegidos de manera directa en las urnas y 18 serán de representación proporcional.

La diputada priista Rocío Corona Nakamura proponía que se eliminaran siete pluris para generar un ahorro de 70 millones de pesos; sin embargo, la iniciativa se quedó en la congeladora.

HISTÓRICO

En 22 años, sólo 35 mujeres han encabezado las alcaldías

En los últimos 22 años se han desarrollado ocho elecciones en Jalisco, en las que sólo 35 mujeres han sido elegidas como presidentas municipales, frente a un total de 963 hombres. Esta tendencia se busca revertir con las nuevas reglas de paridad horizontal que aplicarán en el proceso de 2018.

Durante la última elección, sólo cinco mujeres fueron elegidas como alcaldesas. El principal avance fue que por primera vez se obtuvo una alcaldía en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al ganar María Elena Limón el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Pese a esto, el número de presidentas municipales disminuyó respecto al proceso inmediato anterior, en el que fueron elegidas seis alcaldesas. Pero ésta cantidad fue menor a la de 2009, cuando las mujeres ganaron ocho municipios.

En 1995 y 2006 se tuvieron dos alcaldesas, en el 1997 y 2000, tres, y en 2003 fue la primera vez que se eligieron seis.

Pese a que para 2015 ya se había elevado a rango constitucional la paridad de género, ésta no garantizaba la paridad horizontal en candidaturas a las presidencias municipales, la cual fue incluida en la reforma electoral aprobada en junio pasado, para que se garantice que las mujeres competirán también en municipios con posibilidad de ganar.

En el dictamen de los lineamientos aprobados en días pasados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, para fijar las reglas a seguir por los partidos, se precisa que estos constituyen una acción afirmativa, pues son una medida compensatoria para situaciones de desventaja y tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica, “y con ello garantizarles un plano de igualdad”.

En los últimos 22 años se han desarrollado ocho elecciones en Jalisco, en las que sólo 35 mujeres han sido elegidas como presidentas municipales. EL INFORMADOR/ARCHIVO

CLAVES

Calendario electoral 2017-2018

Los partidos lanzarán las convocatorias para elegir a diputados y munícipes entre los últimos días de noviembre y los primeros días diciembre.

• El 14 de diciembre es la fecha límite para el registro interno de precandidatos en los partidos políticos.

• El 14 de diciembre es el límite para la presentación de convenios de coalición.

• El 02 de enero es el inicio de las precampañas de diputados y munícipes.

• El 11 de febrero es el fin de precampañas para la elección de gobernador, diputados y munícipes.

• Del 5 al 18 de marzo serán las solicitudes de registro de candidatos a diputados.

• Del 5 al 25 de marzo son solicitudes de registro de los candidatos a munícipes.

• El 20 de abril es la sesión para resolver la procedencia de las solicitudes de registro de candidatos a diputados y munícipes.

• El 29 de abril inicia la campaña electoral para diputados y munícipes.

• El 27 de junio concluyen todas las campañas.

• El 01 de julio es la jornada electoral.

La mitad de alcaldes del PRI no podrá reelegirse

La paridad horizontal en candidaturas a las alcaldías para que el 50% de éstas sean otorgadas a mujeres, traerá mayores complicaciones para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), quienes deberán repartir de manera equitativa los espacios donde se tenga las mayores posibilidades de ganar.

El tricolor es el partido con el mayor número de municipios gobernados en el Estado, con un total de 62, algunos en coalición con el Partido Verde. De éstos, al menos la mitad de los alcaldes no podrá reelegirse.

De acuerdo con las reglas aprobadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los partidos contarán con una lista del total de municipios en los que compitieron durante la pasada elección. Estarán ordenados de mayor a menor de acuerdo con los porcentajes de votación obtenidos y se dividirán en tres segmentos: votación alta, media y baja.

Por ejemplo, si compitieron en los 125 municipios, que es el caso del PRI, la lista se dividirá en bloques de 42, 41 y 42 municipios (votación alta, media y baja, respectivamente).

El de 42 municipios, donde se obtuvo el mayor porcentaje de votación, se dividirá además en dos grupos (21 Ayuntamientos), y se designarán 50% para cada género. Al final, serán 22 municipios para mujeres y 20 para hombres, debido a que si sobra alguna candidatura, se otorgará a las féminas.

El bloque de votación baja también se dividirá en dos grupos (21 municipios cada uno), pero sólo el de porcentajes más bajos será dividido 50-50. Así, 11 serán para mujeres y 10 para hombres.

Los otros 21 municipios donde se recibieron votaciones bajas (pero no fueron los peores resultados), se sumarán a los 41 de votación media. Es decir, el tricolor podrá distribuir libremente las candidaturas en 62 municipios.

Sin embargo, al final deberá cumplir con la paridad horizontal, para que 63 puestos sean para mujeres y 62 para hombres, o viceversa.

Otro caso complicado será el de Movimiento Ciudadano, que en la elección pasada compitió en 121 alcaldías y ganó 24. En el grupo de 21 municipios donde recibió los mejores porcentajes de votación (19 ganados y dos perdidos), se encuentran cinco metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo y Juanacatlán, además de Puerto Vallarta.

A pesar de que Tlaquepaque también lo ganó en las pasadas elecciones y es gobernado por una mujer, el porcentaje obtenido lo coloca en el segundo grupo de los más votados, en el que tiene cinco ganados y 15 perdidos. El partido naranja deberá destinar un total de 61 candidaturas a mujeres y 60 a hombres, o al revés.

El PAN compitió en 122 municipios, de los cuales, de acuerdo con información de IEPC, ganó 27; de éstos, 25 Ayuntamientos se encuentran en el bloque de los porcentajes más altos (41 municipios). En el primer sub-bloque de 21 alcaldías, 18 fueron ganadas.

Además, los partidos deberán registrar la planilla de munícipes con alternancia de género, y por primera vez, tendrán que garantizar que la mitad de las postulaciones a sindicaturas también sean para mujeres.

La otra medida aprobada el pasado 3 de noviembre por el Instituto Electoral, es que las listas de diputados de representación proporcional sean encabezadas por el género femenino.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y experto en temas electorales, Antonio Elvira de la Torre, reconoció que las reglas de paridad traerán una serie de complicaciones operativas, “porque parece ser que el planteamiento de (los Institutos y Tribunales electorales), es que el tema de género está por encima de otro tipo de preceptos constitucionales; por ejemplo, el de la reelección”.

Esto implicará, apuntó, que por ejemplo muchos municipios en donde ganó un hombre, no obstante si hizo un buen desempeño en el Gobierno, no significa que repetirá la candidatura.

Destacó que en el caso del PRI, que deberá decirle a un mayor número de hombres que no podrán ser candidatos, podría generar complicaciones internas, y dentro de los gobiernos municipales.

LA CIFRA

936.3 millones de pesos costará la elección en 2018 en Jalisco, entre el gasto operativo del Instituto Electoral y los partidos políticos, según el proyecto presentado al Congreso.

No descartan impugnaciones

El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, reconoció que los lineamientos aprobados por el Instituto en materia de paridad horizontal pueden ser impugnados; sin embargo, aseguró que éstos no restringen la libertad que tienen los partidos para elegir a sus candidatos.

“Solamente estamos estrechando los márgenes de discrecionalidad. Tenemos que garantizar que dentro de un margen de maniobra para ellos, no haya una concentración de un solo género en perdedores, ni en porcentajes más bajos”.

Sin embargo, aceptó que si un ciudadano considera que se viola alguno de sus derechos, puede acudir a un tribunal, “todos los actos que celebra el Instituto y los partidos son impugnables. Al interior de los partidos tendrán que resolver dentro de la aplicación de estas reglas de paridad, cómo es que desarrollan sus procesos internos de elección, y dentro de éstos tendrán que considerar un derecho que se llama de reelección. Tendrán que resolver con esta regla, sus nuevos procesos”.

La presidenta de la asociación G10 por Jalisco, Eva Avilés, declaró que se cuenta con las bases para dar la negativa a quienes impugnen, “tal vez algún partido, con intereses muy personales trate de impugnar, pero los invito a reflexionar, a saber que ya no hay paso atrás”.

La vicepresidenta de esta agrupación, Diana Arredondo, argumentó que los partidos pueden cuidar la reelección, siempre y cuando se privilegie el tema de paridad.

Vigilarán con lupa

Para evitar que los partidos políticos intenten burlar las reglas aprobadas por el Instituto Electoral, la vicepresidenta de la asociación G10 por Jalisco, Diana Arredondo, remarcó que vigilarán con lupa los procesos de elección de candidaturas.

“No vamos a quitar el dedo del renglón para que la paridad sea efectiva. (Vigilaremos) que no se manden a los municipios que no tienen posibilidades de ganar”.

Subrayó que, con estos lineamientos, ya no se trata de que los partidos quieran o no otorgar los espacios que pueden ser gobernados por mujeres, “van a tener que cederlos. (Los partidos) buscan la forma de evadir, resistir y de zanquear el cumplimiento, pero en esta ocasión, la diferencia es que no lo vamos a permitir”. Agregó que en días pasados se pudo observar que algunos partidos cambiaban el discurso en este tema, al decir que iban a respetar los lineamientos del IEPC, y a su vez intentaban bloquearlos: “Hay resistencia e incongruencia”.

Recordó que el Instituto deberá acatar también las nuevas medidas, para evitar que se repita el caso Chiapas, en donde a mediados del año pasado, los consejeros electorales fueron removidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a las omisiones cometidas en el tema de paridad de género en el registro de candidaturas durante las elecciones de 2015.

El presidente del organismo electoral de Jalisco, subrayó que están comprometidos con la paridad y por ello impulsaron la iniciativa que finalmente avanzó en el Congreso. Recordó que si los partidos no cumplen con este principio, tienen la oportunidad de rechazarles las planillas y pedirles que las vuelvan a proponer. “Si se sostiene esta parte (…) podremos nosotros decidir en qué planillas van hombres y en qué planillas van mujeres”.

Sin embargo, aclaró que al final serán los ciudadanos quienes decidan con su voto si un mayor número de municipios será gobernado por mujeres, “hay que esperar el resultado a ver si esta fórmula fue suficiente en alcanzar el propósito, que es igualdad en el Gobierno de los municipios”.

SABER MÁS

Ultimátum

El IEPC fijará un plazo de 48 horas a los partidos o coaliciones para modificar las listas en las que no se atienda el principio de paridad horizontal. Si reincide, se resolverá mediante un sorteo entre las candidaturas registradas para determinar cuáles de ellas perderán su registro hasta satisfacer la paridad.

NUMERALIA

Conformación de los 125 Ayuntamientos (periodo 2015-2018)

• Presidencias municipales: 120 alcaldes y 5 mujeres.

• Regidores: 730 hombres y 496 mujeres.

• Síndicos: 76 hombres y 49 mujeres.

El PVEM insiste en que se limita la participación

La diputada del Partido Verde, Erika Lizbeth Ramírez Pérez, insistió que las nuevas medidas para obligar a los partidos a que la mitad de sus candidatos a las alcaldías sean mujeres, limita la participación de éstas en los procesos electorales.

En junio pasado, el Verde presentó una controversia constitucional en contra de la reforma electoral local aprobada en junio pasado, en la que se contempla la paridad horizontal; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la impugnación y avaló las modificaciones aprobadas por el Congreso estatal.

“En el partido, el 60% somos mujeres; sin embargo, que nos limiten a un 50%... no vamos a estar contentas, es el desacuerdo que siempre hemos manifestado. Hoy, para nosotros va a ser muy difícil decirle a un 10% de las mujeres que no van a poder participar, pero aun así acataremos la ley”.

Aseguró que en su partido las mujeres participan libremente y sí reciben capacitación, “en las coordinaciones dentro de mi distrito, la mayoría son mujeres”.

La diputada acudió como representante del partido a la sesión en la que el IEPC aprobó los lineamientos de paridad horizontal. Ahí, argumento que actualmente el Congreso está conformado por 20 hombres y 19 mujeres; es decir, prácticamente el 50%. Consideró que una vez que los legisladores soliciten licencia para sumarse a campañas políticas, el porcentaje de legisladoras será entre 60% y 70 por ciento.

Aclaró que el partido no ha sido notificado sobre la resolución de la SCJN; sin embargo, aseguró que no hace falta que los notifiquen para acatar las medidas.

