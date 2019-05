Participan 300 papelerías de Zapopan en programa de vales escolares

Alrededor de trescientas papelerías de Zapopan, principalmente PyMes, participarán en el programa de vales escolares del municipio, que consiste en la entrega de 200 mil vales a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

Así lo anunció el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, durante la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), que permitirá a las papelerías afiliadas al organismo empresarial vincularse al programa zapopano de vales escolares.

Lemus aseguró que este programa ayuda a evitar el clientelismo político mediante el apoyo a la microeconomía de Zapopan, y también es una forma de evitar la corrupción en las licitaciones de paquetes escolares, que suelen darse a una sola empresa.

"Los propios papeleros reciben la derrama económica, no se ven afectados, están de acuerdo con estos programas, y esto también ayuda a la lucha contra la corrupción, no se beneficia a ningún proveedor por encima de otro, o sospechas de que se benefició a alguien, aquí no es así", mencionó.

Para este año, el programa de vales escolares en papelerías tendrá vigencia hasta octubre, y también cuenta con la participación del Gobierno de Jalisco. Los montos por vale van desde los 105 pesos para el nivel preescolar, hasta los 268 pesos para los estudiantes de primer grado de secundaria.

LS