Para ejercer su voto, recorre diferentes casillas especiales en Guadalajara

Este domingo 1 de julio, Engel, originario del municipio de Mexticacán, se levantó muy temprano para participar en el proceso electoral en el que más de 80 millones de mexicanos están citados a elegir diferentes cargos públicos, entre ellos al nuevo Gobernador de Jalisco y el Presidente de México.

Señala que es la primera vez que le toca hacerlo lejos de su lugar de origen, debido a que se mudó a Guadalajara hace algún tiempo, y aunque siempre busca la manera de poder participar, en esta ocasión no tuvo el tiempo necesario para trasladarse hasta el domicilio de su credencial del INE por lo que tomó la decisión de hacerlo desde una de las casillas especiales ubicadas en la ZMG.

Engel señala que no corrió con mucha suerte. Menciona que pese a haber llegado desde temprano a la casilla especial del Instituto Cultural Cabañas y haber esperado en la fila, no alcanzó una de las 750 boletas que se dispusieron en cada una de estas y se desanimó un tanto.

Sin embargo, al ver que había gran cantidad de personas molestas y por su intención de participar en la contienda, decidió ir en buscar otro lugar donde pudiera emitir su sufragio. Tomó la bicicleta y se dirigió a la localizada en Avenida Vallarta, pero ocurrió lo mismo.

De ahí, abordó el transporte público y fue hacia La Minerva, y una vez más, en camión y luego en Tren Ligero hacia la casilla de San Jacinto, esperando tener mejor fortuna, pues escuchó que ahí todavía había boletas.

Las filas en todas las casillas eran bastante largas, refiere, y muchas personas optaron por dejar la hilera para regresar más tarde o mejor dirigirse a sus casas ante la poca información de los funcionarios de casilla que no respondían si quedaban las suficientes papeletas o ya no disponían de ellas.

Indica que su motivación para moverse entre las diferentes casillas especiales se debe a que la elección es cada seis años y no tiene caso desperdiciar su voto y quejarse posteriormente de lo que suceda con el gobierno. Observa que en esta elección, a diferencia de lo que ocurrió en la de 2012, se nota una mayor participación ciudadana, sobre todo de gente joven interesada en el futuro del país. "Se enojan si no hay boletas", dice, "todos se forman como si fueran a regalar algo". Cerca de las 15:00 horas, finalmente pudo emitir su voto.

''Salí a votar porque quiero decidir bien y que no me digan esta vez que fue fraude y que mucha gente no fue a votar. Luego me sentiría mal y no tendría cara para exigir cosas'', indicó.



NM