Pacto fiscal: Instalan mesas para elaborar propuesta de modificación

Con la afirmación de que buscan un replanteamiento que le sirva a Jalisco y no una ruptura, el gobierno de Jalisco anunció la realización de mesas de trabajo para elaborar la propuesta de ajuste al pacto fiscal que presentarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

El gobernador insistió en la necesidad de actualizar los convenios vigentes desde hace 40 años para que consideren las condiciones actuales con las diferencias que presentan las economías de cada Estado; reiteró argumentos como que de cada 100 pesos que aportan los jaliscienses a la economía nacional el Gobierno Federal solo regresa dos.

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que platicó del tema con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que buscarán tener una reunión de trabajo con la SHCP y plantear la propuesta. No descartó sumar esfuerzos con Nuevo León.

“Este acuerdo no refleja la realidad del Estado y de la Nación, Jalisco asume el compromiso de mantener el principio de subsidiaridad de los Estados con mayores niveles de pobreza, pero no se puede mantener un modelo que pareciera estar diseñado para castigar a los Estados que más producen. El mensaje que queremos mandar no es de ruptura del pacto fiscal sino de replanteamiento”, argumentó.

Agregó que también trabajarán en la integración de un Sistema de Administración Tributaria estatal, pero descartó que vaya a operar en 2023. El gobernador llamó a empresarios, diputados, académicos y especialistas a sumarse a las mesas.

El tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, aseveró que las fórmulas actuales no premian a los Estados que más recaudan y aportan. Argumentó que las mesas buscarán identificar áreas de oportunidad para Jalisco y para los demás Estados.

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra Díaz de Rivera, comentó que cada mesa contará con 10 integrantes, detalló el calendario de actividades que comprenderá cuatro sesiones de trabajo y una de conclusiones.

La revisión se basará en ejes temáticos como: el sistema de participaciones federales; colaboración administrativa en materia fiscal federal; descentralización del gasto, y Sistema de Administración Tributaria Estatal. Tendrán que analizar al menos 13 leyes federales y 18 anexos del modelo de coordinación fiscal. Las mesas tendrán cuatro jornadas de trabajo que arrancan el 17 de septiembre y concluirán el 14 de octubre. Proyectan que la propuesta final se tendría a más tardar el 28 de octubre.

JM