Pacto Fiscal: El IEPC confirma que consulta no es vinculante

Al no alcanzar la meta prevista de participación, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) confirmó que la consulta por el Pacto Fiscal en Jalisco no es vinculante.

Lo anterior quiere decir que, por lo menos mediante este mecanismo que tuvo un costo de 29 millones de pesos, el Estado no podrá decidir si cada seis años revisa la política fiscal estatal y el manejo de los impuestos para mantener o negociar nuevas condiciones en los convenios de coordinación fiscal entre Jalisco y la Federación.

La consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez, confirmó que sólo participó el 6.4% de la lista nominal del Estado, que corresponde a seis millones 056 mil 753 ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar.

Sin embargo, para que el ejercicio surgiera efecto, era necesaria la participación del 33% de la ciudadanía, tal como lo establece la Ley del Sistema Estatal de Participación Ciudadana para la Gobernanza.

La consejera presidenta recordó que al término de los cuatro fines de semana en los cuales se desarrolló el ejercicio se contabilizaron 449 mil 948 participaciones, de las cuales 388 mil 816 fueron de personas adultas con credencial de elector y 61 mil 132 de menores de edad.

De las participaciones de la ciudadanía mayor de edad, únicas que contaron para el resultado de este proceso, 368 mil 558 votaron por el “sí” y 20 mil 258 por el “no”.

Para Paula Ramírez, el ejercicio resultó exitoso desde el trabajo realizado por el IEPC para su desarrollo, pues todos y cada uno de los poco más mil módulos de participación fueron instalados y operaron sin incidencias, además de que cada fin de semana se pudo dar a conocer el corte de participaciones de cada jornada.

“Lo que nosotros podemos decir es que se trató de la segunda consulta popular local que ha registrado más participación en la historia de México, salvo la organizada en Nuevo León en 2018. Ni la consulta Federal celebrada en agosto de este año, ni cualquier otro mecanismo de participación ciudadana organizada en el País a nivel local se compara con la concurrencia de este ejercicio jalisciense. Ese es un mérito de nuestra sociedad que no debemos menospreciar”, expresó la consejera presidenta.

Sin embargo, durante la sesión extraordinaria desarrollada este martes por el IEPC, los representantes de los partidos de Hagamos, Futuro y Morena consideraron que la consulta fracasó debido a que, señalaron, hubo coacción por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano a través de los trabajadores de sus distintas dependencias y de los ayuntamientos, según se apreció desde lo observado por los partidos y diversos medios de comunicación, por lo que a su parecer, la participación no fue auténtica. El ejercicio, consideraron, tuvo una finalidad propagandista.

“Todo esto se debe a un berrinche desde Casa Jalisco para promover la imagen de una persona con aspiraciones políticas y al final tenemos una simulación democrática que lo que hace es afectar la participación ciudadana genuina. Las y los jaliscienses no fueron a votar, fue un número mínimo de personas y quizá este fracaso se da por usar la bandera de la participación ciudadana a conveniencia política”, dijo por ejemplo el representante de Hagamos en el IEPC, Diego Hernández.

Por ello, los representantes solicitaron que sean revisados los recursos con los cuales, dijeron, se movilizó a las trabajadoras y trabajadores del Gobierno estatal y los municipales; que se analicen las presiones por las cuales se les motivó a asistir a las urnas con sus familias y que se revisen los nombres de las personas que participaron más de una ocasión, además de pedir que se rediseñen los mecanismos establecidos en la ley para evitar que situaciones como las señaladas puedan volver a ocurrir.

Aunque la consulta no fue vinculante, el gobernador de Jalisco todavía puede acceder a la decisión de revisar si permanece o no en el Pacto Fiscal que mantiene con la Federación a través de la presentación de una iniciativa ante en Congreso Estatal, por lo que, a final de cuentas, dicha consulta no era necesaria. El día 27 de este mes el mandatario presentará el próximo paso para ello al término del ejercicio.

