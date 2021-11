Pacta AMLO presa y apoyos directos a Temaca

Durante la tercera visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Temacapulín, para hablar con los pobladores sobre el destino de la presa El Zapotillo, garantizó el suministro de agua potable para Guadalajara y la entrega de recursos económicos para las tres comunidades afectadas.

El titular de la Comisión Nacional del agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, explicó que el acuerdo consiste en mantener un embalse de 40 metros de altura y la cortina a 80 metros con un sistema vertedor que evitará la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El sistema estará compuesto, dijo, por seis ventanas en su compuerta de nueve metros de alto. Con esas especificaciones, llegarían alrededor de tres metros cúbicos de agua por segundo para la metrópoli. Lo anterior dejará de lado la construcción de la presa El Purgatorio.

“Vamos nosotros a cumplir porque el proyecto técnico, además de que va a garantizar que no haya inundaciones durante mucho tiempo, se va a reforzar, vale más que sobre y no que falte. Vamos a cumplir para que hasta en casos excepcionales de lluvias y venidas de agua, no haya inundaciones”, prometió López Obrador.

El Presidente aseguró que se brindarán apoyos a los pobladores por medio de programas como el del Bienestar para las comunidades, dando prioridad a adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes, así como en los rubros de educación y salud, entre otros.

Dijo que la Federación les transferirá recursos de manera directa en lugar de contratar a empresas. “Ustedes van a manejar los recursos, y si se logra que se haga con la mano de obra mucho mejor”.

Les aseguró que este año se entregará un anticipo para la ejecución de obras prioritarias para sus comunidades.

También reconoció el esfuerzo hecho por los pobladores a lo largo de los años.

Además, se comprometió a llevar a cabo una auditoría técnica y financiera a los recursos invertidos en la obra.

En la reunión realizada ayer en la plaza principal de Temacapulín, el gobernador de Jalisco permaneció en silencio.

La inversión del sistema de conducción será de cinco mil millones de pesos.