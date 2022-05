Pacientes con lupus mejoran su calidad de vida con células madre

Julia Valdez y Angélica Reyes son dos pacientes con lupus que son atendidas por la Fundación LCells, enfocada en brindar opciones menos invasivas a partir de la aplicación de células madre para el tratamiento de diversos padecimientos.

Para ellas, recibir el tratamiento les ha cambiado la manera de vivir con esta enfermedad, ya que antes de la aplicación de las células madre sufrían de fuertes dolores que no les permitían moverse o llevar a cabo sus actividades cotidianas. “Yo había buscado en tantos lugares desde que me diagnosticaron esta enfermedad. Son dolores de cabeza muy fuertes, hay días que no se puede uno ni mover”, contó Julia. Angélica detalló que ella tenía dolores tan fuertes que no la dejaban dormir. “Estoy muy agradecida con LCells porque ya tenemos una calidad de vida normal, la que siempre habíamos tenido”.

El seleccionado estatal de lucha grecorromana, Yoltic Yael Medrano, también ha sido beneficiado con este tipo de tratamientos debido a una lesión en el hombro que padece desde 2015. “Paré todo de golpe hasta que en 2018 me llamaron de la fundación, desde el Hospital Civil y me ofrecieron aplicarme las células madre”, dijo.

Con el fin de poder seguir ofreciendo estos tratamientos, la Fundación LCells lleva a cabo distintas campañas de donación para reunir fondos destinados al impulso de la investigación.

Una de ellas será mañana jueves 26 de mayo, a través de una cena de gala a beneficio, que se llevará a cabo en el Instituto Cultural Cabañas. Para mayores informes llamar al número 33-15-62-04-39.