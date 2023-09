Pablo Lemus insiste en candidatura de unidad para gubernatura

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, insistió en que debe haber unidad para la elección del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco.

"Debemos sacar un proyecto en equipo, un proyecto unido que nos permita en una bolsa poner las condiciones de mayor competitividad, de éxito a cada una y cada uno de los aspirantes, cada uno de nosotros tenemos un perfil distinto, un expertiz distinto. De mi parte, siempre ha sido un perfil ejecutivo que me ha distinguido, hay otros personajes que la tienen por su labor partidista, por su labor legislativa".

El edil tapatío descartó que, en caso de no ser elegido como el candidato a gobernador, no buscará alguna curul en Congreso de Jalisco, Cámara de Diputados o Senado, pues aclaró que su perfil es de gobernanza y no legislativo.

Respecto a las aspiraciones del senador jalisciense, Clemente Castañeda, para contender por la candidatura, Lemus dijo que es legítima y que suma para la contienda al interior del partido.

"Es una legítima aspiración de Clemente. Es un gran político que ha dedicado su vida a la construcción de acuerdos políticos y a la mejora de este país. Personajes como Clemente Castañeda suman mucho para tener una contienda de mayor altura de Movimiento Ciudadano, eso no quiere decir que exista rompimiento, que exista una pelea entre nosotros".

Pablo Lemus comentó que la unidad se debe conseguir para construir un acuerdo local y nacional junto con la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado.

De cara a la presentación de su segundo informe de gobierno como alcalde de Guadalajara, Lemus adelantó que habrá sorpresas y anuncios importantes.

Lee también: Pablo Lemus anunciará ruta para el Gobierno de Jalisco

OF