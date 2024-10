Pablo Lemus dice confiar en el Tribunal Federal; Morena pide no cantar victoria

Este jueves, luego de que se diera a conocer el proyecto de discusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las partes involucradas en el mismo respondieron, aseverando que debe esperarse la resolución final del Pleno como última palabra.

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, aseveró en que confía en lo que pueda resolver en su próxima sesión ordinaria el Tribunal, y espera que le asista la razón para poder comenzar a trabajar en proyectos prioritarios, entre ellos, el poder reunirse con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Siempre he sido muy respetuoso de las decisiones y los tiempos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Respetaremos los tiempos y las decisiones que ellos tomen. Ratifico esa confianza y ese respeto hacia la Sala Superior”, afirmó Lemus Navarro.

Reiteró también en la confianza de los votos recibidos en las urnas el pasado 02 de junio por las y los jaliscienses, que lo llevaron a recibir la constancia como gobernador electo por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), ante lo cual, aseveró, de confirmarse lo propuesto en el proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes, insistirá en un diálogo con la excandidata Claudia Delgadillo, con Morena y con sus fuerzas aliadas, y por supuesto, con la Presidenta Sheinbaum Pardo, a quien buscará habiendo tenido la última palabra del TEPJF.

“Yo he ofrecido un trabajo conjunto, respetuoso, de coordinación y bueno pues así vamos a trabajar. No habrá pleitos, no habrá discusiones, no habrá polarización, por el contrario, en mí la presidenta Sheinbaum encontrará a un gobernador que sepa trabajar con altura de miras, con amplia responsabilidad por Jalisco y por nuestro País y eso es lo que le ofrezco a la presidenta: un trabajo respetuoso, un trabajo de coordinación, porque sabemos entender la voluntad de las y los mexicanos, la voluntad de las y los jaliscienses, que fue que la presidenta Sheinbaum encabezará el desarrollo y el proyecto de País, y que yo lo hiciera en Jalisco, y por eso vamos a trabajar de la mano”, adelantó Lemus Navarro.

Por su parte, el partido Morena envió un comunicado en el cual, insistió, lo publicado este jueves es solamente un proyecto, y todavía puede ser modificado a debate de las y los magistrados del tribunal, “como sucedió con el Juicio Electoral sobre el caso del sacerdote Sergio Joel Ascencio Casillas expediente SUP-JE-237/2024 cuyo magistrado ponente fue Felipe de la Mata Pizaña, y su primer propuesta había sido considerar improcedente la queja”.

Una semana después, el 3 de octubre pasado en la sesión del pleno de la Sala Superior del TRIFE, el mismo ponente entró con una propuesta diferente y se cambió el sentido de la resolución para concluir que debería revocarse la sentencia que había emitido el Tribunal Electoral de Jalisco, y esto fue votado por unanimidad, por lo que, lo publicado hoy jueves, no debe considerarse como definitivo, recordó Morena.

“Los invitamos a no dejarse llevar por una información parcial; nosotros continuamos en la lucha y seguimos sosteniendo que nos asiste la razón y tenemos argumentos válidos y sólidos para defender la voluntad del pueblo de Jalisco y que se anule la elección del 2 de junio pasado”, finalizó el comunicado.

El proyecto, presentado este jueves por Felipe Fuentes, pretende desechar la impugnación de Claudia Delgadillo, abanderada de Morena (y la coalición emprendida con el PT, PVEM, Hagamos y Futuro), la cual aseveraba la existencia de anomalías por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en materia de cadenas de custodia, falta de actas o de paquetes electorales, por considerar que los argumentos eran infundados o insuficientes.

Se espera que el proyecto sea discutido el próximo miércoles en Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Electoral Federal.

