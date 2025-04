Mujeres emprendedoras acuden al Neni Fest 2025 para impulsar sus negocios

Decenas de mujeres emprendedoras, entre jóvenes universitarias, madres solteras y adultas mayores acudieron a la primera edición del Neni Fest 2025, en el Museo Yancuic, en la alcaldía Iztapalapa, en busca de experiencias, contactos y aprendizajes para incrementar sus ventas. Con sus preguntas en una libreta, muestras de sus productos y muchas ganas de aprender, las nuevas empresarias con negocios en Internet, mejor conocidas como “nenis”, llegaron desde las 9:00 de la mañana al recinto para mejorar su manejo de las redes sociales, principalmente.

"Vendo pasteles y postres afuera de mi casa pero la mayoría de mi competencia se encuentra en internet, en las redes sociales, el Facebook y WhatsApp, y sé que si me pongo las pilas en eso pues voy a despegar y me va a ir mejor", señaló Elizabeth Ibarra, de 56 años, quien no piensa quedarse atrás en el uso de las herramientas digitales.

Por ello, asistió al Neni Fest 2025 para buscar, entre los 28 stands y los 16 conversatorios que estarán disponibles hasta las 17:00 horas, tips para "saber cómo hacerle para vender más en el WhatsApp, por ejemplo; sobre todo para darme a conocer. O me gustaría pues que me explicaran lo de las transferencias para tener cuidado".

Desde stands de tarjetas de crédito, instituciones de Gobierno como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRPC) para prevenir incidentes en los negocios, hasta de herramientas para automatizar las ventas por internet se instalaron en la planta baja del Museo Yancuic.

A estos espacios acudió Mía Martínez, de 19 años, quien busca mejorar sus ventas de fruta, comida y ropa, aunque a veces pueden llegar a ser "muy atípicas raras las ventas o no tienes una seguridad de que siempre vas a vender", pero está convencida de que con estas herramientas podrá aumentar sus ganancias. "Ya más fácil puedes anunciarte, ya es más práctico, más fácil y más eficiente y siento que así te llega más gente que con publicidad formalmente, pero siento que todavía puedo crecer más porque no siempre son ventas seguras" , explicó la "neni".

De igual manera, asistirá a una plática para no ser estafada, ya que "siento que es algo que todas vamos a tener, espero que no, pero a eso nos estamos exponiendo con las ventas en redes sociales, entonces intentar disminuir eso". En el Neni Fest 2025 hay pláticas desde cómo crear una marca personal, cómo individualizar productos, hasta de Mercado Libre.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, Manola Zabalza, señaló en conferencia de prensa que la idea es que todas las "nenis" salgan con una idea de este evento; y que ahora "son nenis, pero después van a ser las grandes empresarias del futuro".

