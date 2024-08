El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, informó que este martes se reunirá con integrantes del equipo de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México.

El ex alcalde de Guadalajara aseguró que mantiene comunicación con el equipo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y acordó que no se reunirían hasta que no se resuelvan las impugnaciones presentadas por la elección a la gubernatura de Jalisco.

“Así lo habíamos pactado con el equipo de la doctora Sheinbaum que hasta que saliera la resolución del Tribunal Electoral sería la reunión entre nosotros dos, la doctora Sheinbaum y su servidor como gobernador electo. Mientras tanto, las reuniones serán conmigo y su equipo de trabajo como ha sucedido hasta este momento”.

Por lo tanto, señaló que una vez se dé la resolución de los tribunales, se reunirá con la presidenta electa de México.

Lemus reconoció que si bien hay reuniones con el equipo de la futura presidenta, manifestó preocupación por un posible desdén por parte de Morena.

“Lo que pedimos es que se cumpla la palabra, ella misma y el propio presidente dijeron que una vez que se emitieran los resolutivos por parte del Tribunal Electoral, se normalizara la relación entre el gobierno entrante federal y el estatal. Que se cumpla la palara y se tome en cuenta a Jalisco porque hasta ahora ha habido desdén”.

Lemus espera que se respete la decisión de los jaliscienses y consideró que la gente está “harta” de la grilla post-electoral.

En la reunión que el ganador de la elección del pasado 2 de junio afirma que sostendrá este martes buscará abordar temas como la infraestructura carretera, presentar proyectos de energía eólica y distintos tipos para que haya mayor inversión en el estado.

MF