Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la decisión de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que pueda promover la elección judicial en cualquier acto, como en sus conferencias de la Mañanera del Pueblo.

Así, este jueves 10 de abril, la Mandataria invitó a los ciudadanos a participar en la elección del Poder Judicial, procedimiento que se llevará a cabo el próximo primero de junio. Señaló que en sus conferencias podrá explicar cómo son las boletas.

"¡Ya podemos hablar, primero de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Corte! ¡Ya vamos a poder informar nuevamente!”

"La próxima semana es Semana Santa, ya vamos a poder hablar de eso", expresó la titular del Ejecutivo federal.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal aprovechó para mostrar el spot del Ejecutivo que invita a "la elección histórica" para decidir "el nuevo Poder Judicial".

Puntualizó que sí se pueden usar los tiempos del Gobierno federal para proveer la participación, más no para invitar a votar por algún candidato o alguna candidata.

"Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o algún servidor público pueda hablar de ello, pero no podemos destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción; se puede subir a una red social, pero no se puede pautar, pagar a la red social, sino sencillamente los tiempos oficiales" , dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB