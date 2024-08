El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) ratificó la victoria de Verónica Delgadillo por la Presidencia Municipal de Guadalajara tras la elección del pasado 2 de junio.

En la resolución se incrementó la diferencia de sufragios entre la abanderada de Movimiento Ciudadano y José María “Chema” Martínez, ya que el Triejal ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) recomponer los resultados de la elección al señalar que se deben modificar las actas que fueron marcadas con cero votos.

“Era claro y contundente nuestro triunfo. Cuando se hace un recuento de algunas casillas que habían sido computadas en cero, se suman esos votos que amplían el margen con el que ganamos la elección”, declaró la alcaldesa electa.

Verónica Delgadillo obtuvo más de 317 mil votos y “Chema” Martínez poco más de 295 mil sufragios a su favor.

La alcaldesa electa resaltó que estuvieron de acuerdo en que se hiciera un recuento de sufragios para garantizar su triunfo y la diferencia de votos entre ella y su rival de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”.

Acentuó que defenderá el triunfo en la ciudad y llamó a Morena a “estar a la altura de las circunstancias”.

El aumento del margen de diferencia se da luego que el tribunal desechó la impugnación del excandidato de Morena, José María Martínez, al considerar infundados los recursos presentados para anular la elección. Entre ellos, reconocen que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco incurrió en imprecisiones al remitir paquetes electorales; sin embargo, los magistrados concluyeron que no se afectaron las actas de cómputo.

El tribunal ordenó al IEPC la reasignación de regidurías de representación proporcional en el Ayuntamiento tapatío.

El representante de “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” por Guadalajara lamentó que se impidiera la entrada de gente a una sesión de carácter público. ESPECIAL

Reclama “Chema” Martínez opacidad del tribunal estatal

Al celebrarse la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el excandidato a la presidencia municipal de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, acusó que el Triejal lo hizo “en lo oscurito”, con represión y custodiando el ingreso con elementos de la Policía Estatal, reclamando que se trata de una acción característica del gobernador de Jalisco.

También reclamó que la dependencia judicial desechara su impugnación contra la validez de los comicios tapatíos, aunque afirmó que se esperaba el fallo negativo por una supuesta complicidad del Tribunal con el partido Movimiento Ciudadano.

“Chema” criticó que desde temprano, el lugar amaneció con vallas para impedir la entrada al pueblo, a pesar de que se trató de una sesión pública, así como al promoviente del juicio de Guadalajara, aun cuando uno de los temas a tratar fue presentado por él ante las irregularidades que se cometieron en las pasadas elecciones.

El morenista acusó que no se haya convocado a la sesión con anticipación y que no se les haya permitido entrar a los medios de comunicación o a ellos mismos, pese a que estaban desde la mañana esperando el ingreso.

“Todas las sesiones son públicas y esta tampoco fue la excepción. No fue convocada ni secreta ni nada. El tema es que fue un albazo y no nos han permitido entrar. Tenemos aquí insistiendo para entrar desde las 10:30 de la mañana. No hay manifestaciones, no venimos de forma violenta”.

El excandidato insistió en que todavía faltan 140 mil votos que no han aparecido y que el Triejal no tomó en cuenta los argumentos presentados.

Por lo pronto, “Chema” Martínez mencionó que acudirá ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para continuar el proceso de judicialización de la elección.