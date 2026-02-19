Laura Haro, aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco para el periodo 2026-2030, y el diputado local Aurelio Fonseca, quien busca ocupar la Secretaría General del partido, informaron que se sometieron a pruebas de control y confianza y decidieron hacer públicos los resultados para dar certidumbre a la militancia y a la ciudadanía.

Entre las evaluaciones realizadas se incluyen exámenes médicos, toxicológicos y psicométricos, además de la prueba de polígrafo. Ambos señalaron que los resultados acreditan que no cuentan con antecedentes relacionados con desvío de recursos, consumo de sustancias ilícitas, participación en actos delictivos, vínculos con el crimen organizado o extorsión.

Tras difundir la información, Haro exhortó a las dirigencias de las distintas fuerzas políticas y a quienes aspiren a un cargo público a someterse voluntariamente a este tipo de evaluaciones como muestra de transparencia. Recordó además que la dirigente estatal de Morena manifestó su disposición a practicarse estas pruebas, por lo que la llamó a cumplir con ese compromiso.

En tanto, Fonseca subrayó que en días recientes ha cobrado relevancia el debate sobre los requisitos de elegibilidad para candidaturas en Jalisco, tema que ya se analiza en el Congreso local. En ese contexto, consideró congruente convertirse en el primer legislador del estado en someterse a estas evaluaciones.

