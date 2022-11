Se estima que en Jalisco al menos 50 mil niñas, niños y jóvenes dejaron sus estudios y no volvieron a las aulas, según dio a conocer el PRI Jalisco la mañana de este martes en la presentación del diagnóstico Todxs por la educación, en voz de la pedagoga Andrea Márquez.

Del total de estudiantes de entre tres a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 que ya no continuaron con sus estudios, señala el documento, alrededor de tres de cada 10 lo hicieron porque perdieron contacto con su profesor o profesora, o porque ya no pudieron continuar con sus tareas: el 22.4% lo hizo porque alguien de la vivienda se quedó sin empleo o se redujeron sus ingresos, y uno de cada cinco lo hizo porque su escuela cerró definitivamente.

“De lo anterior se advierte que uno de los factores que cambio a raíz de la pandemia, fueron las condiciones socioeconómicas de las familias, que generaron la necesidad de que 71,883 alumnos tuvieran que apoyar el ingreso familiar”, señaló el diagnóstico.

¿Qué dice el PRI?

Ante este panorama, representantes del PRI Jalisco, encabezados por la presidenta estatal, Laura Haro, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Jalisco, y a los 125 ayuntamientos del Estado para que en coordinación inicien una campaña para detectar el abandono o el riesgo de abandono escolar.

También pidieron que se implementen programas de alerta temprana, y atención personalizada por parte de autoridades, a fin de generar las condiciones para que todas y todos los alumnos regresen a clases.

Laura Haro lamentó que existan planteles en Jalisco que no cuentan con el profesorado suficiente, y que el personal existente debe hacerse cargo de hasta tres grupos, convirtiéndose en una carga de trabajo que no permite una educación de calidad.

“Las y los representantes locales y nacionales estaremos pugnando por lo aquí señalado, por escuelas de calidad, por una infraestructura adecuada. Es increíble que hoy, en el 2022, todavía existan condiciones de tanta complejidad en nuestro Estado, y que no se atiendan y no se destinen los recursos que necesitan. Estaremos pugnando por escuelas libres de violencia, donde se fomente la cultura de la paz, donde pongamos un alto definitivo a los casos de bullying”, expresó la también diputada federal.

Bajas condiciones para los alumnos activos

De acuerdo con el diagnóstico, también se supo que alrededor de 413 mil alumnos tuvieron “avances mínimos o avances nulos en el aprendizaje”, no solo académico, sino también social, cultural, emocional, y actitudinal.

Por ello, también se solicitó a las autoridades educativas que se implemente, de forma prioritaria, un programa extraordinario y temporal, en el que involucre a las y los docentes para regularizar a las y los estudiantes a través de “clases de recuperación”, en días y horarios destinados a tutorías, jornadas escolares ampliadas o difusión de materiales auxiliares para regular el aprendizaje perdido.

La regidora tapatía, Sofía García, señaló que es importante que las autoridades gestionen recursos, desde los ayuntamientos, para mejorar los planteles, especialmente en el tema de los baños, pues según el diagnóstico, la mayoría de las escuelas en la Entidad no cuenta con baños que cumplan con los estándares mínimos para funcionar, pues por ejemplo, no se cuenta con agua potable, los sanitarios no son funcionales o los drenajes no están en servicio.

Por su parte, la diputada Hortensia Noroña, señaló que las autoridades educativas deben avocarse a atender estos requerimientos para evitar que más niñas, niños y jóvenes dejen la escuela. “En lugar de fortalecer programas como escuelas de tiempo completo, que es donde a contra turno pudieran reforzarse estos conocimientos que no se atendieron de manera adecuada durante estos dos años, vemos que simplemente de un plumazo se desaparecen”, lamentó.

