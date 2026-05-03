Organiza Mery Pozos jornadas de recuperación de espacios públicos

A pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales por la recolección de residuos en Guadalajara, en colonias del oriente aún persisten reportes de basura acumulada, maleza y espacios públicos en abandono. Frente a este escenario, la diputada local de Morena, Mery Pozos, organizó hoy una nueva jornada de limpieza comunitaria para rescatar parques y áreas verdes.

La más reciente brigada se realizó en el parque de Tetlán, uno de los espacios públicos más concurridos de la zona oriente tapatía. Desde temprana hora, ciudadanos voluntarios, jóvenes y familias completas participaron en labores de limpieza, retiro de hierba crecida y recolección de residuos sólidos.

Con escobas, bolsas y herramientas de jardinería, los asistentes retiraron importantes cantidades de basura y desperdicios que se encontraban dispersos en banquetas, jardines y zonas recreativas. Sin embargo, integrantes de la brigada señalaron que el camión recolector de basura no asistió a retirar las bolsas pese a haber sido notificado.

Mery Pozos apuesta por brigadas ciudadanas para recuperar espacios públicos

Durante la actividad en Tetlán, Mery Pozos reiteró que su equipo ya tiene identificados otros parques y espacios públicos donde continuarán realizando brigadas en las próximas semanas.

La legisladora aseguró que estas acciones buscan no sólo retirar basura, sino también fomentar la participación ciudadana y generar conciencia sobre el cuidado del entorno urbano. Además de limpiar áreas verdes, los voluntarios realizaron labores de poda, separación de residuos y mantenimiento básico en zonas recreativas utilizadas por niñas, niños y deportistas.

Habitantes de Tetlán señalaron que el deterioro de parques y jardines ha provocado que muchas familias dejen de utilizar estos espacios por temas de inseguridad, malos olores y acumulación de basura. Por ello, consideran que este tipo de brigadas ayudan no sólo a mejorar la imagen urbana, sino también a fortalecer la convivencia comunitaria.

Las jornadas impulsadas por Mery Pozos continuarán en diferentes puntos del oriente de Guadalajara, donde ciudadanos esperan que las autoridades municipales refuercen el mantenimiento urbano ante la creciente problemática ambiental.

Guadalajara enfrenta altos niveles de contaminación

Guadalajara atraviesa actualmente una situación ambiental preocupante. Datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) revelan que la Zona Metropolitana registró durante 2025 más de 230 días con mala calidad del aire.

Especialistas atribuyen este problema a factores como el incremento vehicular, emisiones industriales, incendios urbanos y acumulación de residuos en espacios públicos. Además, diversas colonias del oriente tapatío suelen presentar mayores afectaciones debido a la falta de mantenimiento en áreas verdes y sistemas adecuados de limpieza.

AO

