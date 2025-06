En solo seis años, el número de invasiones detectadas en los cauces de la Cuenca de El Ahogado, que contempla a los arroyos El Seco y El Garabato, creció. Mientras que para 2019 —cuando se registró una de las afectaciones más fuertes por las inundaciones que trajo el desbordamiento de El Garabato—, se tenían al menos 2 mil 500 invasiones. Para este 2025 la cifra se reportó en 3 mil 500, de acuerdo con el coordinador general de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos.

"Se tienen identificados, en esta zona de la cuenca, cerca de tres mil 500 predios, que invaden la zona federal, en zonas como Las Campanas, Puentecitas, El Texquinque, El Garabato y El Seco. Todos estos predios se han notificado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el 2018, con la delimitación de zona federales, y también en 2021 cuando se hizo una identificación más puntualizada", indicó Espinosa Ceballos durante el recorrido de supervisión llevado a cabo este lunes en el Arroyo Seco, a la altura de la colonia Arenales Tapatíos.

Espinosa señaló que —si bien se han hecho las notificaciones correspondientes a la Conagua, y se tiene una muy buena coordinación con el área de Emergencias de la Conagua—, el organismo federal no ha tomado nuevas acciones al respecto, pudiendo tratarse de los procesos que lleva el área de Administración del Agua, debido a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y los pasos que deben seguirse para intervenir.

Sin embargo, deberá ser la Conagua la que responda sobre el estado que guardan estas tres mil 500 edificaciones irregulares y los procedimientos que se prevén para atender la problemática.

Mario Alberto Espinosa comentó que aunque son 3 mil 500 las invasiones detectadas, de estas, al menos mil 235 viviendas se encuentran en mayor riesgo. Habiéndose realizado —este 2025— 670 nuevas notificaciones por parte de los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, a fin de que puedan tomar medidas de prevención —evitando poner en riesgo su vida— ante una eventual crecida de los arroyos, entre ellas, el abandonar las edificaciones construidas en el cauce.

Entre las colonias con mayor riesgo se encuentran, Floresta El Colli, Miramar y 12 de Diciembre. Sin embargo, Espinosa dijo, no se tiene el dato de familias que hubieran acatado las prevenciones, y únicamente se logró detener una nueva construcción que se edificaba en la zona superior de El Seco, donde en 2022 derribaron 70 edificaciones irregulares del cauce por orden de la Conagua.

"En Semana Santa ahí tuvimos un intento de invasión, en el vaso regulador Número 5, que es conocido como Tungsteno, en donde intentaron construir en la parte que ya se había desalojado en el 2022 por instrucciones de la Conagua. Sin embargo, se abordaron a las personas, se les hizo de conocimiento, y por sus propios medios se retiraron del sitio", comentó el comandante.

"Estas zonas también es algo en lo que tenemos que trabajar, y se trabaja en Zapopan desde las distintas partes en las estructuras que generan el riesgo, porque estos predios no están en venta, son propiedad federal, entonces es importante, porque más allá de un tema de riesgo, el dejar claro que también se generan delitos como un tema de fraude, porque no pueden vender este tipo de predios, porque insisto, son predios federales, y que aunque alguien se ostente como dueño del ejido, no se puede construir en esta zona", expresó Espinosa Ceballos.

Por último, el coordinador comentó que, en los próximos días, se estará dando a conocer un nuevo modelo creado desde las y los especialistas del municipio en el cual se darán a conocer las zonas de riesgo detectadas en Zapopan. Pues, a pesar de que ya existen diversos modelos que muestran los sitios recurrentes de inundación —como el Mapa Único de Inundaciones del Imeplan— las zonas de riesgo permitirá enfocarse en Zapopan de manera muy puntual.

"El análisis es un poco más completo, y próximamente se presentará en el Consejo Municipal, donde se hará la presentación de este sistema, en el que se tiene además un sobrevuelo en todo el municipio, y se han hecho los modelados de inundación correspondientes para notificarlos", aseguró Espinosa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO