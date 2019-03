Observatorio cuestiona plan estatal para reducir contaminación del agua

El incremento de las multas por contaminar agua debe ser parte de un plan integral de inspección a empresas y revisión de las descargas que realicen, explicó Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, refirió que en algunos casos los industriales prefieren pagar las multas en lugar de invertir en el correcto saneamiento de sus descargas.

El académico detalló que se debe hacer una revisión puntual a lo sucedido con las inspecciones a las industrias que contaminan fuentes de agua y actualizar la normatividad.

"Hay empresas que saben que están contaminando y pagan por contaminar. Si una multa les cuesta dos millones, pero la planta genera 20 millones, prefieren pagar las multas. No creo que sea el único camino (aumentar multas), debe ser una estrategia verdaderamente integral. Se requiere vigilar que las descargas que hacen las industrias sean de acuerdo con la normatividad, modificar esa normatividad y actualizarla a los tipos de contaminantes que se generan", explicó.

Sobre el plan de la administración estatal de construir más plantas de tratamiento, Márquez Gutiérrez comentó que el observatorio no fue consultado y no conoce el plan del gobierno estatal para sanear el Río Santiago. Refirió que sin tener todos los detalles el plan se parece mucho a medidas que ya se tomaron en el pasado y no dieron resultados.

"Si no se ataca el problema de las descargas industriales, del tratamiento de las aguas industriales no va a haber una mejoría, por más bombo y platillo que se anuncie en acciones y por mayor endeudamiento que se tenga. Además, ese modelo de plantas de tratamiento es el más costoso de operar que es el gran problema que tienen los municipios", comentó.

El Congreso local está por aprobar reformas para establecer sanciones como nueve años de prisión o multas de hasta cuatro millones de pesos por contaminar agua de jurisdicción estatal.

Defiende trabajo del observatorio

Luego de que el gobernador afirmó que el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua "agotó su vida útil", el coordinador del organismo negó que no hayan dado resultados y aseveró que han cumplido con su propósito de hacer un trabajo técnico sustentado. Informó que en poco más de cuatro años de operaciones han emitido 105 recomendaciones, de las cuales han sido aceptadas 38 (principalmente ayuntamientos). Añadió que trabajan en la elaboración de indicadores de cumplimiento.

Márquez Gutiérrez comentó que alguien podría estar mal informando al gobernador sobre el funcionamiento del Observatorio y lamentó que la administración estatal no los haya considerado para participar en el plan de saneamiento del Río Santiago y conocer el proyecto ejecutivo de la presa El Purgatorio.

"A mediados de enero tuvimos un contacto no planeado (con el gobernador) en Los Altos, donde él estableció compromisos para trabajar de la mano con el observatorio, por eso nos extraña. Nos extraña y no, porque luego ha habido amagos y presiones de grupos empresariales que no se sienten cómodos y han sido críticos hacia el observatorio, pero sin aportar trabajo", comentó.

Añadió que el observatorio hace un trabajo honorario sin tener presupuesto con cargo al erario.

LS