Nuevo golpe a distribuidores de autos: ahora roban 10 unidades de bodega

Diez vehículos nuevos de la marca Honda fueron presuntamente robados la madrugada de ayer de una bodega sin vigilancia en Guadalajara, informó la Policía Municipal.

Oficiales acudieron al cruce de González Gallo y José Luis Verdía, donde les informaron que la bodega no tenía velador; fue uno de los guardias de seguridad quien pasó por la bodega y se dio cuenta de que el portón estaba abierto.

Las autoridades detectaron que los candados no estaban forzados. Al parecer sólo zafaron el pasador del portón. “No se dañó ninguna cerradura, por lo que puede ser un asunto de otra índole, pero sería especular. No tenían ni siquiera una persona que se hiciera cargo del lugar, entonces ya es algo que no lo veo regular”, dijo Juan Pacheco, comandante de la Policía.

El 7 de julio ocurrió un robo similar en una bodega de camino Real a Colima y Ramón Corona, Tlajomulco, de donde se llevaron 27 vehículos.

El 24 de septiembre de 2016 dos sujetos robaron 28 autos de una bodega en Las Moras, en el mismo municipio.