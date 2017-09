Denuncian nuevo robo de autos de una bodega

Diez vehículos nuevos de la marca Honda presuntamente fueron robados durante la madrugada de una bodega en Guadalajara, informó la Policía Municipal. Sin precisar la hora en que ocurrieron los hechos, oficiales de la Comisaría se dirigieron hacia una bodega de vehículos en el cruce de González Gallo y José Luis Verdía (entre la calzada del Ejército y el parque Agua Azul), tras lo que se dirigieron a dicho punto esta mañana.

En dicho lugar se entrevistaron con los particulares, quienes les informaron que la bodega no era resguardada por veladores, y que sólo encontraron el ingreso abierto cuando llegaron.

Las autoridades no informaron con precisión el número de vehículos robados toda vez que los encargados revisaban en el inventario las unidades faltantes.

El pasado 7 de julio ocurrió un robo similar en una bodega de vehículos en camino Real a Colima y Ramón Corona, en el municipio de Tlajomulco, de donde se llevaron 27 vehículos, camionetas Ford Lobo y autos Mustang. En esta ocasión

Y también en Tlajomulco, el 24 de septiembre de 2016 dos sujetos ingresaron a una bodega de Nissan sobre camino a Las Moras, frente al fraccionamiento Los Manzanos, donde amagaron a los vigilantes. Después ingresó un grupo de sujetos que se llevó 28 vehículos.

"En la bodega no hay ningún daño en la estructura, entonces no sabemos exactamente cuál fue la manera de operar, está irregular la situación. (...) No se dañó ninguna cerradura por lo que puede ser un asunto de otra índole, pero sería especular. No tenían ni siquiera una persona que se hiciera cargo del lugar, entonces ya es algo que no lo veo regular", manifestó Juan Pacheco, comandante de la Policía.