¿Nos están robando el futuro"; piden localizar a los estudiantes desaparecidos

"Nos están desapareciendo el futuro", podía leerse en algunas de las pancartas que sostenían los miles de asistentes a la manifestación convocada por compañeros de los cuatro jóvenes desaparecidos desde el pasado lunes 19 de marzo en el Estado de Jalisco.



En otras tantas aparecían las ilustraciones de sus rostros, en manos de los jóvenes, niños y adultos que sin cesar alzaban la voz para exigir el regreso de los estudiantes. "¿Por qué los buscamos? porque los amamos", se escuchaba al unísono en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada simbólicamente como "Glorieta de los desaparecidos", desde donde partió el contingente que reunió a más de mil 500 personas para partir con rumbo a la Fiscalía del Estado.

Las pugnas llenaban de conmoción no sólo a quienes caminaban por la avenida de los Niños Héroes y la Calzada Independencia, sino a quienes se encontraban al paso de la manifestación.

La preocupación inundaba los ojos de las madres de Marco y Daniel, las lágrimas de la hermana de César Ulises rodaban por sus mejillas, nadie podía contener su desesperación de no localizar a los jóvenes.



Durante todo el trayecto, los reclamos nunca dejaron de escucharse. No fue sino hasta arribar a la Fiscalía que se guardó silencio para escuchar las exigencias de los familiares que con fe pedían a las autoridades una pronta acción para que los jóvenes regresen con bien a sus hogares.



Caída la noche continuaban los asistentes sentados sobre la Calzada Independencia mientras eran reflejadas las imágenes de los jóvenes sobre las instalaciones de la Fiscalía en espera de un contingente de 15 personas, entre familiares y compañeros fuera recibido por las autoridades para conversar sobre los avances de las investigaciones.



Ahora, lo que más desean los jóvenes es que esta manifestación no quede en un movimiento más, lo que ellos piden es que sean tomados con seriedad para que los resultados salgan a la luz, que los jóvenes regresen con bien a sus hogares y se de respuesta a los familiares de las más de tres mil personas que hasta hoy continúan sin localizar en el Estado de Jalisco.

