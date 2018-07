No hay en agenda posible cambio de placas vehiculares: Salvador Caro

En la agenda de Movimiento Ciudadano (MC) no está ningún asunto relacionado con la posibilidad de un cambio de placas vehiculares en el estado para el próximo año, afirmó Salvador Caro Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, pidió no especular con el tema y dijo que será el gobernador electo, Enrique Alfaro, quien en su momento defina este tipo de asuntos.



"La política financiera y presupuestal del actual gobierno seguramente no va a tener coincidencias en su parte conceptual con la del gobierno de Enrique Alfaro, entonces en los temas que ellos están hablando muy probablemente no tienen referencia en la concepción de gobierno de Alfaro", comentó.



Un eventual canje de placas obligatorio, como el que sugirió Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y finanzas; tendría que estar considerado en la ley estatal de ingresos del próximo año.



Caro Cabrera dijo que en términos generales ve buenas condiciones en las finanzas estatales, con buenas calificaciones crediticias y una deuda pública estabilizada.





Renuevan convenio con el IMSS



Con estrechamiento en el proceso legislativo, diputados de la Comisión de Hacienda autorizaron al Gobierno del Estado firmar un convenio por diez años con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar de manera voluntaria al régimen obligatorio a los servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado; de organismos públicos descentralizados estatales y municipales, en la modalidad en que se ajuste el esquema de protección de seguridad social en cada uno de ellos.



Se avaló afectar en garantía las participaciones federales o estatales por un periodo de diez años, se especifica que, en caso de los poderes Legislativo y Judicial, junto con los organismos públicos descentralizados deberán realizar el pago de cuotas directamente ante el IMSS por el monto de trabajadores que tengan dados de alta.



Salvador Caro Cabrera, presidente de la comisión, señaló que este convenio se debe renovar cada diez años, reconoció que les ganaron los tiempos pues el acuerdo vence este viernes. A pesar de que aún falta que se apruebe en el pleno del Congreso, el diputado sostuvo que se notificará al Instituto del avance para que no haya problema en la atención al personal.



En otros asuntos, los legisladores aplazaron la aprobación de la propuesta para dar incentivos fiscales a las empresas que eliminen la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La modificación, que implica reformar la ley de ingresos, para exentar del pago de impuesto sobre la renta a las compañías con paridad en los sueldos, se discutiría dentro del proyecto presupuestal 2019.



Por otra parte, la comisión acordó remitir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), todas aquellas comunicaciones alusivas a requerimientos presupuestales, para que las solicitudes sean valoradas de acuerdo con la suficiencia de las partidas presupuestales y las reglas de operación aplicables.

LS