No habrá instalación de 12 casillas en Zona Norte de Jalisco, confirma el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) delegación Jalisco, confirmó esta tarde que no se instalarán 12 casillas en el distrito 01 de la Zona Norte del Estado, en donde la comunidad wixárica se negó a que hubiera elección, como una medida de exigencia por el conflicto de tierras que atraviesan.

El presidente del consejo del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, informó que ayer el Consejo Distrital tomó la determinación de hacer un ajuste en el número de mesas directivas de casilla a instalarse en el Estado.

“De las 13 casillas en cuestión, sólo una se instalará en la localidad de Los Amoles (en Mezquitic), en la cual conviven y coexisten, tanto integrantes de la comunidad wixárica, como ciudadanos que son conocidos en la región como mestizos, de tal manera que ahí sí se van a celebrar las elecciones”.

De las 12 casillas que fueron dadas de baja, seis eran de las 24 contempladas para Mezquitic, y las otras seis, de las 10 que se tenían pensadas para el municipio de Bolaños.

El delegado indicó que no se instalarán casillas especiales, por lo que la casilla de Los Amoles sólo recibirá entre 325 y 395 votos de los electores registrados; ningún otro ciudadano podrá acudir a emitir el sufragio.

Al no realizarse la elección en esa zona, serán alrededor de siete mil electores los que no emitirán su voto el próximo primero de julio.

Rodríguez Morales dijo que la comunidad wixárica continuó con la negativa para permitir el desarrollo de las tareas electorales en la zona y el acceso de personal del INE.

“Nos encontramos ante una imposibilidad material de instalar mesas directivas de casilla, y no tenía sentido el publicarlas o el pensar en integrarlas… hay que reiterar, respetamos las demandas de esta comunidad wixárica, aunque no compartimos su decisión en el sentido de no participar en las elecciones”.

Con esta resolución el INE instalará nueve mil 808 casillas en todo el Estado, con la posibilidad para que voten cinco millones 904 mil 211 ciudadanos.

