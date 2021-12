No ha tomado en cuenta el Comité de Tarifas del transporte público a la FEU

Recientemente se reunió la sesión ordinaria del Comité Técnico de Validación de Tarifa (CTVT), para tratar aspectos metodológicos, técnicos y conceptuales para procesar un nuevo modelo de revisión del costo de pasaje en el transporte público. Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (FEU), dijo que hasta el momento no los han tomado en cuenta.

“Yo hasta el momento, y en cuestión de que al Observatorio le hicieron llegar unos documentos técnicos, todavía no los tengo a la vista, es importante que diga cuánto cuesta el transporte en general y cuánto tiene que cobrar, y otro documento que diga la gente cuánto puede pagar, en función de eso es como se determina, una manera de reconciliar esas dos perspectivas, yo quiero tener acceso a esos documentos para que los puedan revisar investigadores profesionales de la universidad. No pongo en duda lo entredicho, pero seguro que una segunda opinión siempre fortalece, hasta que no tenga a la mano esos documentos podré decir que está actuando de manera profesional la autoridad; mientras, sólo lo dicen de dientes para afuera”, comentó el líder estudiantil.

Además, Armenta señala que estarán atentos ante cualquier incremento en las unidades de transporte público, esto también por lo dicho recientemente por el secretario de transporte, Diego Monraz, negando tal incremento.

“Hoy hubo una reunión con la mesa de tarifas, nosotros vamos a estar vigilantes que no se materialice el aumento, y segundo que no es necesario, me parece que la respuesta del secretario (Diego Monraz) es lo mínimo en atención en empatía de lo que necesita la gente y al margen de que el transporte público ha tenido mejoras y puede ser, lo que es cierto es que el sistema de transporte público actual nos sigue robando”, señaló.

El ocho de diciembre, Monraz negó que se aumentarían los precios a las tarifas de los autobuses luego de que un día antes la FEU alertara sobre un nuevo costo de los diferentes derroteros en Jalisco.

