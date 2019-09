Niegan amparo a ex magistrados electorales que buscan recibir haber de retiro

La solicitud de ex magistrados electorales, que buscan recibir el pago de haber de retiro, fue bateada por el juez de distrito ante el que presentaron juicio de amparo para reclamar esa prestación. El presidente del Tribunal Electoral del Estado (Triejal), Tomás Vargas Suárez, informó que, aunque los ex juzgadores Teresa Mejía y Luis Fernando Martínez; requirieron el pago actualmente no existe ninguna orden judicial que los obligue a dárselo, aunque apuntó que podrían recurrir a una segunda instancia para insistir en recibir el "bono".

El titular del Triejal detalló que la petición de la gratificación se basa en la interpretación de un artículo transitorio de una reforma de 2014, cuando el Tribunal dejó de ser parte del Poder Judicial.

"No es que no tengan derecho (al pago), hay requisitos de procedencia que tienen como consecuencia un sobreseimiento. El Tribunal Electoral del Estado en su momento fue parte del Poder Judicial. El transitorio de la reforma de 2014 nos dice que todos los derechos laborales de los empleados del Tribunal pasan al organismo autónomo que ahora es; ese es el motivo por el cual se considera que existe ese derecho", expuso.

Comentó que en el caso de los magistrados Rodrigo Moreno y José de Jesús Angulo, que dejan el cargo el próximo mes, no han formalizado la solicitud del haber.

Vargas Suárez afirmó que con la reforma que suprimió dos magistraturas aumentará la carga de trabajo para los tres juzgadores en funciones, pues el próximo año comienza el proceso electoral intermedio. Apuntó que el Triejal espera tener aumento de presupuesto en 2020 pero no precisó el monto que solicitaron.

En respuesta a una solicitud hecha vía transparencia, el Tribunal Electoral informó que tanto los ex magistrados Teresa Mejía y Luis Fernando Martínez; como los actuales Rodrigo Moreno y José de Jesús Angulo requirieron el pago del haber de retiro. Se precisó que no han realizado ningún pago.

