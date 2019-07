En crisis del Judicial, magistrados electorales también pelean bono

Aunque en la legislación no se especifica que tengan derecho a recibir haber por retiro, dos ex magistrados y otros dos en funciones del Tribunal Electoral de Jalisco piden que se les entregue el bono, como ocurre en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Teresa Mejía y Luis Fernando Martínez, quienes dejaron el cargo desde 2017, demandan el pago (en el primer caso, podría ascender a dos millones 900 mil pesos; en el segundo, dos millones 600 mil). También están los actuales magistrados Rodrigo Moreno y José de Jesús Angulo, quienes hicieron la petición para obtenerlo en octubre, cuando vence su nombramiento.

Se solicitó entrevista con el titular del Tribunal, pero no se concretó.

En medio de una crisis por falta de presupuesto, rezago en juicios y escándalos de corrupción en el Judicial, el Congreso quitó el bono en junio. Sin embargo, en el caso del Supremo Tribunal podría revivirse desde la Ley Orgánica del Poder Judicial o desde la Suprema Corte.

Conflicto por bono millonario se resolverá en Suprema Corte

Una laguna legal podría permitir que magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) puedan reclamar el pago de haber por retiro, considera el diputado Héctor Pizano Ramos, integrante de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia. Afirma que se requiere una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir si el pago es legal.

Recuerda que desde 2014 entró en vigor la reforma con la que se le dio al Triejal el carácter de órgano constitucional autónomo y dejó de formar parte del Poder Judicial. En la Ley Orgánica no se especificó qué pasaría con este bono.

“El Tribunal Electoral es ajeno al Poder Judicial, pero se quiere recargar en sus prestaciones. El haber por retiro se planteó para compensar haber suprimido la inhabilidad de magistrados y jueces, que anteriormente tenían nombramientos vitalicios y se les acotó. Se requiere una interpretación de la Corte”.

Sobre la controversia constitucional que el Supremo Tribunal de Justicia anticipó que presentará contra la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco para suprimir el pago del haber por retiro, Pizano contesta que, aunque hay un antecedente en el que la Suprema Corte validó esta prestación, eso no significa que la impugnación que presenten pueda prosperar en automático.

Recuerda que, en 2014, la anterior ocasión que fue legislador en Jalisco, impulsó la reforma para incluir el pago del haber por retiro y dar cumplimiento a una resolución de la Corte.

“El Congreso hizo lo que en congruencia pensó que era interpretar el sentir ciudadano que ha reclamado un cambio en el Poder Judicial, que ha manejado excesos en una serie de prestaciones, y se planteó un golpe de timón. Si la Corte no avala lo que este Congreso hizo lo acataremos, pero lo que buscamos es depurar y buscar prestigiar al Poder Judicial”.

¿Qué es el haber por retiro?

Es una prestación económica entregada en una sola exhibición a magistrados y jueces que se retiren de manera forzosa o voluntaria de su cargo.

El Supremo Tribunal de Justicia deberá establecer en su proyecto de presupuesto de egresos los recursos necesarios para hacer frente al bono.

Hay antecedentes de pagos millonarios

El Tribunal Electoral del Estado tiene antecedentes por el pago de compensaciones a magistrados que dejaron el puesto. En 2008, el Congreso de Jalisco decidió no ratificar en el cargo a los ex magistrados Federico Ernesto Castellanos Sánchez, Carlos González Durán, Felícitas Vázquez Serrano y Javier Prieto Aguilar, quienes al dejar la magistratura recibieron el pago de haber por retiro.

El Triejal informó, en respuesta a una solicitud de información, que en total entregaron dos millones 491 mil pesos. Tres de los ex magistrados recibieron 590 mil 580 pesos cada uno y hubo un desembolso de 720 mil 180 pesos.

Derivado de la reforma aprobada en 2014 por el Congreso, con la que el Triejal dejó de ser parte del Poder Judicial, fueron removidos de sus cargos los magistrados electorales José de Jesús Reynoso Loza, Rubén Vázquez, Luis Antonio Corona Nakamura, José Guillermo Meza García y Gonzalo Julián Rosa Hernández. Los ex juzgadores iniciaron la batalla jurídica para recibir el pago de haber por retiro y del total de sueldos y prestaciones de los dos años que aún les restaba del nombramiento en el cargo.

Analizan mantener prestación

A pesar de que la eliminación del haber por retiro se presumió como un avance de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, el pago del bono podría mantenerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial con una reducción en los montos.

El grupo parlamentario del PAN incluyó en su propuesta de reforma a la legislación que, al concluir su periodo, los juzgadores reciban pagos equivalentes a tres meses de sueldo más 12 días de salario por cada año trabajado. El coordinador panista, Gustavo Macías, argumentó que, aunque la prestación se eliminó de la Constitución, no se prohibió, por lo que sí podrían mantenerla en la legislación secundaria.

Por su parte, Salvador Caro, coordinador de Movimiento Ciudadano, anticipó que analizan la posibilidad de mantener una compensación a los juzgadores que, al concluir su nombramiento, aún no estén en edad de recibir una pensión. Aunque rechazó que se trate de un bono de retiro con otro nombre, admitió que sí será la entrega de recursos en compensación porque luego de dejar el cargo quienes fueron juzgadores no podrán litigar en la iniciativa privada.

Requieren 60 millones para el retiro de ex magistrados

Suman 11 ex magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que han dejado el cargo y siguen a la espera de que se les pague el haber por retiro. Aunque la reciente reforma constitucional al Poder Judicial elimina esta prestación, los juzgadores que se jubilaron antes de que entre en vigor conservan el derecho para recibir el bono de retiro, que no les han pagado por falta de recursos.

La Dirección de Administración del Tribunal informó que, en lo que va del año, se liberaron los pagos a los ex juzgadores Guillermo Guerrero Franco, que se retiró en marzo de 2017 y obtuvo cuatro millones de pesos. También Jesús Francisco Ramírez Hernández (jubilado en 2008), quien recibió 4.3 millones, y Bonifacio Padilla González, retirado desde abril de 2014, quien accedió a 4.2 millones de pesos. En los tres casos recurrieron a procesos de amparo para obtener la prestación.

Para cubrir los pagos pendientes, el Tribunal requiere una bolsa aproximada de 60 millones de pesos que no está incluida en su gasto de este año, según lo referido en diferentes ocasiones por Ricardo Suro Esteves, presidente de Poder Judicial.

Suro Esteves cuestionó que después de años de servicio, los ex juzgadores tengan que pelear en tribunales un derecho que tienen por ley.

“El haber de retiro es un derecho adquirido… ya lo resolvió la Corte. Cada que se va un magistrado tiene que irse al juicio de amparo para obligarnos a buscar de dónde sacamos del propio presupuesto esos haberes de retiro, pero no es una deuda del Poder Judicial, es una deuda del Estado, porque así lo resolvió la Corte”, mencionó el magistrado en las mesas de análisis de la reforma al Poder Judicial.

La lista

Los siguientes ex magistrados del Supremo Tribunal de Justicia esperan el pago del bono millonario:

Gregorio Rodríguez Gutiérrez.

Ernesto Chavoya.

Gilberto Ernesto Garabito García.

Carlos Raúl Acosta Cordero.

Juan José Rodríguez López.

José Félix Padilla Lozano.

Héctor Delfino León Garibaldi.

Salvador Cantero Aguilar.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

Esteban de la Asunción Robles Chavez.

Ramón Soltero Guzmán.

Bonos pagados



Ex magistrados Nombre Recurso Jesús Francisco Ramírez Hernández 4.3 millones de pesos Bonifacio Padilla González 4.2 millones de pesos Guillermo Guerrero Franco 4 millones de pesos Luis Arturo Díaz Cedeño 4 millones de pesos Alfredo González Becerra 4 millones de pesos Jaime Cedeño Coral 3.9 millones de pesos Miguel Ángel Estrada Nava 3.6 millones de pesos José María Magallanes Valenzuela 3.3 millones de pesos Joaquín Moreno Contreras 3.2 millones de pesos Gustavo Flores Martínez 2.7 millones de pesos Hugo Olveda Colunga 1.3 millones de pesos

Ex jueces Nombre Recurso José Luis López Santoscoy 4.4 millones de pesos José Salinas Murillo 1.9 millones de pesos José Antonio López Rodríguez 1.6 millones de pesos Sergio Martínez Ceja 1.5 millones de pesos José Gabriel Rodríguez Rodríguez 1.5 millones de pesos José de Jesús Sánchez 1.4 millones de pesos Eduwiges González González 1.3 millones de pesos Guillermo Rentería Gil 1.3 millones de pesos María Mercedes Espinoza Castillo 1.3 millones de pesos María del Carmen Mejía Tostado 1.2 millones de pesos Guadalupe Lomelí González 906 mil pesos José Alberto Andrade Herrera 881 mil pesos Roberto Orozco Gutiérrez 857 mil pesos

¿Cuántos recursos se entregan?

El haber por retiro es el equivalente a 12 meses del salario integrado que el cargo de magistrado o juez tenga asignado, conforme al presupuesto de egresos del año que corresponda.

Además, el equivalente a 14 días de salario integrado por cada año de servicio prestado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Defienden privilegios

Azul América Aguiar Aguilar (investigadora del ITESO)

Para la académica Azul América Aguiar Aguilar, el pago de altos sueldos y prestaciones a magistrados del Poder Judicial del Estado no garantiza su autonomía o que se aísle a los juzgadores de vincularse con los intereses particulares.

La especialista afirma que el pago de prestaciones millonarias resulta abusivo y la insistencia en mantenerlos es para defender los privilegios que han gozado durante años.

“Este no es el mecanismo ideal para darle independencia al Poder Judicial, es un mecanismo convenenciero por parte de quienes aspiran a entrar a la función judicial. Que ganen tanto dinero no necesariamente los aísla de ser amigos de despachos, de trabajar cercanamente con ciertas firmas de abogados… así no se garantiza la imparcialidad”.

Respecto a la reciente reforma al mecanismo de selección de magistrados, opina que se quedó corta y no le entró al fondo de los problemas estructurales y de organización que padece el Poder Judicial.

Insiste en que se dejó de lado darle mayor peso a la carrera judicial para garantizar que lleguen al cargo los mejores perfiles preparados y alejados de los intereses políticos.

También prevé que la Suprema Corte podría darle la razón al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en la controversia que presente contra la reciente modificación constitucional, pues hay antecedentes de casos similares en los que se favoreció al Poder Judicial.

TELÓN DE FONDO

Aplican recorte

Con el voto en contra de la fracción de Morena, el Congreso de Jalisco avaló una reforma constitucional para suprimir dos magistraturas del Tribunal Electoral del Estado. Con el ajuste, el organismo quedará conformado por tres juzgadores, a partir de octubre próximo.

Aunque reconoció que con la medida se ahorrarán cinco millones de pesos anuales, sólo en sueldos y prestaciones de los magistrados, el diputado de Morena, Bruno Blancas Mercado, justificó votar en contra porque se requieren los cinco espacios para dar certeza jurídica a los procesos electorales en la Entidad.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, promotor de la reforma, recordó que el Triejal funciona como primera instancia en temas electorales, pues la mayoría de los asuntos que resuelve se van a revisión a la Sala Regional, incluso a la Sala Superior. Comentó que en 21 Estados del país, estos organismos operan sólo con tres juzgadores.

