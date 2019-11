Negociarán nuevo convenio de agua y presupuesto de Jalisco con AMLO

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que se instalaron mesas de trabajo para llegar a un acuerdo sobre el tema de la distribución de agua para Jalisco y la conclusión de la presa El Zapotillo.

“El proyecto no es del Gobierno del Estado, es del Gobierno federal, nosotros lo que vamos a continuar es con la cuestión para el aprovechamiento del Río Verde. No podemos nosotros estar encabezando la defensa de un proyecto que no hicimos nosotros, que no planeamos nosotros y que creo que tiene todos los problemas posibles y ya está ahí", dijo el gobernador.

Durante entrevista, Alfaro Ramírez sostuvo que lo que se busca es que el Gobierno Federal tome una determinación y que les diga cómo van a lograr que el Río Verde, que hoy no le aporta agua a Jalisco, lo haga.

“No se empieza de cero porque la obra de El Zapotillo está prácticamente terminada y el Purgatorio está al 50 por ciento, ya estamos trabajando en el acuaférico, que es parte del sistema de distribución".

“Hay avances, pero no está etiquetado recurso federal para continuar con las obras y es lo que yo espero tratar con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo sábado que viene a Jalisco”, mencionó el mandatario.

LS