Navidad 2022: Niño pierde la mano por pirotecnia: Bomberos y Protección Civil llaman a evitarla

Hace algunos días en Culiacán, Sinaloa, un adolescente de trece años perdió tres dedos de su mano; este hecho no pasó por alto en Jalisco, pues el coordinador Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López, recordó un accidente de hace dos años en el que un menor perdió la mano derecha.

En referencia a los hechos, Ramírez López hace un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia en estas fechas decembrinas, ya que aumentan hasta un 300% las lesiones en menores de edad por quemaduras y explosiones.

En su experiencia como bombero, a Ramírez López, le ha tocado observar distintos acontecimientos con lesionados y daños en el patrimonio (casas, bodegas y otro tipo de fincas). Una de las experiencias que más recuerda es la del menor que perdió su mano derecha.

“Hace un par de años, un niño llegó con la mano destrozada a la Unidad de Niños Quemados del Hospital Civil, el accidente se debió al uso de explosivos y pirotecnia, afortunadamente el infante pudo recuperarse pero perdió la movilidad. Este tipo de lesiones por quemaduras o explosivos cambian la vida de un momento a otro; desgraciadamente para el menor, fue la mano derecha la que se destrozó y esto le generó una incapacidad, tendrá que aprender a escribir y hacer su vida con una mano izquierda; las lesiones por quemaduras no son solamente el daño físico, se genera un estigma y traen consigo problemas psicológicos”, comentó el experto.

El rescatista también recordó la explosión de septiembre de 2015 que sucedió por el almacenamiento de fuegos artificiales en la bodega de la iglesia de San Juan Bautista en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan, donde se colapsó parte del templo y hubo dos lesionados.

“En San Juan de Ocotán hace algunos años hubo un accidente porque almacenaban pirotecnia en la iglesia para una festividad. La explosión fue la causante de dos lesionados y daños al patrimonio (parte de la estructura colapsada)”, destacó.

La recomendación de Ramírez López para los festejos de esta temporada es que los padres de familias, y personas en general, se abstengan de comprar pirotecnia, ya que existen riesgos importantes.

“Aunque la pirotecnia se ve como un juguete, no lo es, no debería ser utilizada por menores de edad, e incluso no tiene que ser utilizada por personas sin entrenamiento, justo como lo establece la Ley General de Explosivos y Armas de Fuego. Lamentablemnete es una práctica muy común en la sociedad, muchos papás van y compran pirotecnia para dársela a sus hijos, esto genera riesgos importantes, hemos tenido ya incendios en diferentes tipos de inmuebles, por el uso de la pirotecnia; lo más lamentable son las lesiones a los menores por el uso inadecuado de estos artificios”, destacó.

Además, recientemente se ocasionaron dos incendios en zonas forestales a consecuencia de pirotecnia, en Santa Ana Tepetitlán y en el Bosque del Centinela, situación que detectó el área de investigación de incendios de Zapopan a través de un video. El uso de explosivos también genera daños ambientales.

El coordinador intermunicipal proporcionó los números de teléfonos para hacer reportes en Guadalajara: 3312017700 y en Zapopan: 3338182203.