El Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, ha acumulado experiencia durante su estancia en distintos cargos en el Ayuntamiento de Guadalajara, la cual ha aplicado durante el actual Gobierno.

En entrevista para EL INFORMADOR, Martínez Lomelí resaltó algunas acciones para beneficiar a la población, entre ellas, el plan de repoblamiento impulsado en la actual administración municipal, con el fin de reducir el precio de la vivienda ante los costos altos en las rentas y para que las familias no tengan que hacer traslados desde otros municipios.

“Impulsamos un proyecto, me atrevo a decir, el más importante en las últimas dos décadas en Guadalajara para generar vivienda social, esto se traduce en la posibilidad de que las personas puedan acceder a un techo a bajo costo y de calidad, para que las familias tapatías vivan en donde crecieron y en donde muchos de ellos trabajan, sin tener la necesidad de irse a otros municipios, porque ese es el problema general, que se dejó de hacer vivienda accesible y comenzaron a emigrar a otros municipios hermanos, generando despoblamiento en la ciudad, además de que el traslado les quita mucho tiempo para tener una mejor calidad de vida”.

El objetivo es que la ciudad desarrolle nuevamente vivienda social, por lo que brindó datos importantes, asegurando que el proyecto contempla 504 viviendas con precios accesibles desde los 522 mil pesos y que no rebasen los 950 mil, precios muy por debajo del promedio de los costos de las viviendas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Es inaplazable que en la ciudad se necesita desarrollar vivienda social, una vivienda para todas y para todos con estas condiciones, nosotros impulsamos este proyecto desde la anterior administración y fue posible materializarlo en la presente. Es una realidad: habrá 504 viviendas en cinco terrenos municipales que están distribuidos en diferentes puntos de Guadalajara, que tienen una conexión privilegiada a los diferentes medios de transporte público para garantizar un traslado más ágil, además de que dos de ellos se encuentran en el Centro Histórico. Podremos garantizar que el 40% de la vivienda sea asequible para todos”.

Entre otros logros que han hecho durante la administración municipal, Martínez Lomelí resaltó que hay programas de capacitación para bomberos del municipio para lograr un crecimiento profesional integral y con ello garantizar tener el mejor equipo de protección civil y bomberos de todo el país.

“Por primera vez se formalizaron los ascensos en la presente administración, brindando dignidad a nuestros héroes y heroínas sin capa, además se les dotó de nuevos vehículos, motos y uniformes que brindan seguridad dentro de sus labores”.

Tomaron un curso de capacitación 80 nuevos bomberos dentro de Guadalajara y 70 elementos en Zapopan que forman parte de la Coordinación Intermunicipal.

Otros logros que el Secretario General celebró fue la implementación de la campaña de matrimonios colectivos, campaña que se realizó del 1 de septiembre al 7 de octubre de este año, siendo la de mayor participación en toda la historia de Guadalajara, celebrando la unión de mil 977 matrimonios; en esta campaña se apoyó asumiendo como Gobierno el costo que significó ahorros de hasta dos mil pesos en distintos trámites administrativos por pareja, teniendo un impacto de más de 5 mdp.

El Secretario General del Ayuntamiento recordó que también se aplicó una nueva reglamentación que consistió en “implementar la estrategia para que, por primera vez el ruido en casa habitación fuera sancionado e incursionar el modelo de justicia cívica” para resolver los conflictos vecinales.

Para Martínez Lomelí, cualquier sector de la población se puede ver beneficiado con las iniciativas, reconociendo que el reto es trabajar para hacer de Guadalajara el mejor lugar para vivir, empezando por las niñas, niños y adolescentes, incluyendo espacios dedicados a este sector de la población.

“Durante las últimas administraciones nos hemos enfocado a intervenir los espacios públicos, contar con las mejores unidades deportivas que permiten una sana convivencia no solo para niñas, niños y adolescentes, sino que beneficia a toda la familia”.

El funcionario público explicó que se debe buscar que los menores puedan contar con los espacios y programas necesarios en la ciudad para que puedan cumplir sus metas y que puedan acceder a actividades deportivas, físicas o culturales para evitar que los jóvenes caigan en situaciones de violencia.

Adelanta Martínez Lomelí que estará en la boleta de 2024

De cara a los comicios electorales de 2024 y la gran cantidad de aspirantes para cargos públicos, entre ellos la presidencia municipal de Guadalajara, el Secretario General del Ayuntamiento tapatío, Eduardo Martínez Lomelí, dejó en claro su aspiración para contender por la capital de Jalisco y sumarse a la competencia interna entre aspirantes por parte del partido Movimiento Ciudadano.

El funcionario municipal de Guadalajara adelantó que estará participando en las elecciones de 2024 y su nombre aparecerá en la boleta de los comicios electorales.

“Seguro estaremos en la boleta de 2024, hoy por hoy estamos trabajando muy fuerte, con amor por Guadalajara y lo seguiremos haciendo”.

Por la presidencia municipal de Guadalajara se han postulado personajes dentro de MC tanto locales como federales, como las diputadas locales Claudia Salas y Priscilla Franco Barba, el Secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz; el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora; la senadora Verónica Delgadillo, así como el mismo Martínez Lomelí, entre otros personajes emecistas.

El funcionario municipal aseguró que mantiene una relación de trabajo, respeto y amistad con cada uno de los posibles aspirantes para la presidencia municipal de Guadalajara, al señalar que todos se han ganado la confianza de la ciudadanía, independientemente de los cargos públicos que cada uno de ellos ha desempeñado en los últimos años, tanto en materia legislativa como en materia de gobernanza. Sin embargo, afirma que él es el aspirante que más conoce y trabaja con amor por Guadalajara.

Durante su trayectoria como servidor público, Eduardo Martínez Lomelí se ha mantenido cercano a la gente y sus necesidades. EL INFORMADOR

Amplia trayectoria en la administración de Guadalajara

Eduardo Martínez Lomelí aseguró que mantiene un contacto cercano con la ciudadanía de Guadalajara, afirmando que ha trabajado junto con la población desde antes de que llegaran los gobiernos de Movimiento Ciudadano a la capital del estado de Jalisco.

“Hoy por hoy, el sello personal que me caracteriza es trabajara para las personas y de la mano de ellas, desde hace más de 12 años, lo que me da la fortuna de ser adoptado con cariño en cada una de las colonias de Guadalajara”.

El Secretario General resaltó la experiencia que tiene al haber formado parte de las últimas administraciones de Guadalajara, como Director de Organización Ciudadana, regidor, secretario general y como presidente municipal interino.

“Hemos trabajado con mucho amor por Guadalajara, desde los diferentes espacios en los que hemos participado. He sido en dos ocasiones regidor y coordinador de los regidores, presidente municipal interino y en la actualidad soy el Secretario General del Ayuntamiento de la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, que trabajo con amor todos los días muy fuerte para hacer de Guadalajara el mejor lugar para vivir”.

El funcionario municipal aseguró que ha trabajado en favor de la ciudadanía del municipio de Guadalajara durante los últimos años que iniciaron con la administración que encabezó de 2015 a 2018 el actual gobernador del Estado.

Eduardo Martínez Lomelí colaboró en la Dirección de Asuntos Jurídicos Internos del Ayuntamiento de Guadalajara desde agosto de 2013 a julio de 2014, y posteriormente, desde octubre de 2015 hasta el mes de enero de 2017, fue director de Organización Ciudadana del mismo Gobierno tapatío.

En 2017, fue regidor de Movimiento Ciudadano, cargo que repitió durante la siguiente administración, cuando fue nombrado presidente municipal interino del municipio en sustitución de Ismael del Toro.

CT