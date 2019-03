Morena advierte pago de casi ocho MMDP en intereses con nuevo crédito estatal

La contratación del nuevo crédito autorizado al gobierno estatal implicará el pago de siete mil 956 millones de pesos, afirmaron diputados de la bancada de Morena en el Congreso local que votaron en contra de la solicitud. Los legisladores presentaron una proyección de corrida financiera con la que aseguraron que, en las condiciones actuales de mercado, el estado terminará pagando 13 mil 206 millones de pesos, considerando el pago de intereses a 25 años.

"El porcentaje de tasa de interés que se estará pactando es de cerca del 9%, este sistema de tasa es variable, en este caso están tomando un crédito con tasa variable que va a tener aumento en toda la vida del crédito. Consideramos que será mucho más la deuda que se va a pagar", aseveró Bruno Blancas Mercado, coordinador de la fracción morenista.

El diputado negó que la administración estatal tenga que recurrir a la deuda por la reducción de participaciones federales. Apuntó que el Ramo 23 se suprimió porque ese fondo se usaba para el pago de "moches" en la asignación de obras o proyectos de inversión.

El legislador morenista refirió que ellos no recibieron invitación para proponer obras a cambio de apoyar el crédito.

Por su parte la diputada, María Esther López Chávez, calificó como violencia política la postura asumida por el presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro, que, con el voto de la mayoría, dio por concluido el debate, aunque legisladores de Morena habían solicitado fijar postura.

"Es sumamente difícil participar y ser libres para poder expresar cuando la imposición es muy clara. El presidente de la Mesa Directiva no cuenta con nosotros, él siente que no nos necesita, que no necesita a la representación de Morena en el Congreso, porque ellos pueden sacar todas las votaciones que quieran", lamentó.

PARA SABER

Costo de la deuda según proyección de Morena

Crédito autorizado. - 5,250 millones de pesos

Intereses por pagar. - 7,956 millones de pesos

Costo final a pagar. - 13,206 millones de pesos

LS