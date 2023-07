Durante una nueva visita al Estado de Jalisco, el ex canciller, Marcelo Ebrard, aseguró ante medios de comunicación que él será quien gane las encuestas internas que se harán dentro de Morena para elegir quién será el candidato para la contienda presidencial del 2024.

Aunado a ello, Ebrard Casaubón aseguró que será él quien debata con Xóchitl Galvez, la figura que en las últimas semanas ha acaparado los reflectores posicionándola como la política que representará al Frente amplio por México.

“Su servidor está abierto a dialogar, deliberar, discutir y debatir. No creo que pudiéramos estar en un recorrido por todo el País sin estar en esa disposición. Me decían ayer 'oye, pero vas a debatir con Xóchitl Gálvez', pues claro, voy a ganar la encuesta, claro que vamos a debatir, si es que ella gana de su lado”, expresó a medios de comunicación en su visita al Colegio de Ingenieros del Estado.

El ex canciller aseveró que va ganando en todas las encuestas que le han presentado en cada una de las Entidades que visitan, lo cual le da certidumbre de ser quien represente a Morena en los próximos comicios, y añadió, “piensa que sus compañeros”, refiriéndose a las otras cuatro figuras que buscan abanderar al partido, que lo apoyarán si esto ocurre.

“Yo pienso que nos apoyarían en esta hipótesis, no creo que nadie se vaya a ir a otro partido”, añadió A los medios de comunicación.

Por otra parte el mandatario insistió en que ni él ni su equipo tiene algo que ver con los espectaculares que se observan en las calles de la ciudad, sino que se trata de bardas pintadas con el apoyo de la ciudadanía “a quien no le puede decir que no lo hagan”.

“Una barda, pues no le puedes decir a una persona que no ponga (pinte) una barda. La gente participa mucho; hay bardas muy distintas en favor nuestro dependiendo la colonia, la ciudad. Nosotros no tenemos ningún otro apoyo que no sea ese. La gente que quiere poner bardas las puede poner, eso que yo sepa todavía no está restringido, además nosotros somos los que tenemos menos, son muchos menos que los que tienen mis demás compañeros”, justificó Ebrard.

Respecto de los espectaculares y anuncios en autobuses, sostuvo que se tratan solo del libro que escribió y publicó hace algunos meses, pero “están de acuerdo en que estos ya sean retirados”.

“Los derrotamos (a los partidos del frente) en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, luego vino la elección de 2006, luego en 2012 ganamos 14 de 16 alcaldías. En el 2018 también los derrotamos. Me queda clarísimo que los vamos a volver a derrotar, ya les hemos ganado muchas veces a esa conformación en sus diferentes presentaciones”.

Destaca la relevancia económica de Jalisco

Durante su visita al Estado Ebrard Casaubón destacó la relevancia que tiene Jalisco no solo en el panorama electoral, sino también económico.

“Jalisco tiene un peso, no solo numérico, sino también la importancia que tiene en cuanto a la economía nacional, es decir, si hablamos de economía, estamos hablando de Jalisco”.

Ante ello, señaló, lo que tendría que buscarse desde este aspecto es que en los próximos años “la mayoría de la población de Jalisco sea clase media”.

MF