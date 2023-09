Ediles de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentaron un “contrainforme” de la administración del alcalde Pablo Lemus y denunciaron presuntas irregularidades en el manejo y gestión de los recursos públicos. El regidor Carlos Lomelí Bolaños, quien encabezó el evento, criticó también la Contraloría Ciudadana, al asegurar que, a pesar de las denuncias presentadas, no se ha sancionado a los “responsables”.

“Durante dos años hemos expuesto un sinnúmero de irregularidades en el ejercicio del presupuesto, como son las compras a sobreprecio en productos, pagos inflados en obras contratadas y la privatización de los servicios públicos para sus cuates. Apenas el pasado lunes 28 de agosto de 2023, la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Pablo respondió que el ejercicio del presupuesto se hace con responsabilidad y aprobado por el pleno del Ayuntamiento, y que todas las denuncias hechas de presuntas irregularidades han sido revisadas por la Contraloría. Pero hasta el momento no se han encontrado faltas graves y se han atendido todas sus recomendaciones”, acusó Lomelí.

EL INFORMADOR/ H. Escamilla

Sobre las denuncias presentadas ante la Contraloría Ciudadana, responsabilizó directamente a su titular, Cynthia Cantero Pacheco, de omisiones. El regidor destacó siete asuntos en el “contrainforme”: el tema de la concesión de Caabsa Eagle, la modificación del Escudo de Armas de Guadalajara, la compra de los dispositivos pulso de vida a presunto sobreprecio, “anomalías” en el arrendamiento de patrullas, la concesión frecuente de servicios municipales, los procesos de compra del nuevo C5 y la adquisición del carrusel instalado en el Jardín Reforma, que calificó como un proyecto “carísimo de París”.

Insistió que todos los temas han sido reportados como concluidos y sin consecuencias para las personas responsables. De éstos, solamente los temas de Caabsa y el carrusel se mantienen activos. “Esto no es otra cosa que una cadena de corrupción e impunidad que se vive con estas autoridades de Guadalajara. Ante esta situación acudiremos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se le dé parte de las denuncias interpuestas e ignoradas por este Órgano Interno de Control”.

Después de criticar el uso de recursos públicos para promover la imagen del alcalde, arremetió y presentó un listado de 28 pendientes que tiene la administración municipal. Por su parte, la regidora Candelaria Ochoa, subrayó pendientes en materia de cultura; por ejemplo, el derribo de viviendas de valor patrimonial o la falta de apoyo a los programas.

“Otra apuesta fue Guadalajara Capital Mundial de Libro, con un programa poco atractivo y desconocido para la mayoría de los tapatíos. Además, cuando solicité información precisa, desglosada y específica sobre los eventos, el impacto que tuvieron y los gastos realizados, me enviaron como respuesta este folleto que sólo tiene fotos”.

FS