En su visita al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como parte de su gira en Jalisco, el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró su apoyo a la casa de estudios en su lucha por preservar la autonomía.

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena acentuó que espera una mejor relación, de respeto recíproco, con el Gobierno federal.

También aplaudió y respaldó la consigna de que el rector Ricardo Villanueva Lomelí “no está solo” en la pugna con el Gobierno de Jalisco (principalmente por cuestiones presupuestales), al igual que no lo estarán los futuros dirigentes.

En su mensaje ofreció apoyo para que se atiendan necesidades de la casa de estudios en su papel a favor de las causas sociales, pues para él, “nunca más nadie debe ser perseguido o amenazado, y menos algún integrante de la comunidad universitaria”.

Adán Augusto reconoció la labor del ex rector Raúl Padilla, fallecido en abril pasado. Afirmó que gran parte de lo que es actualmente la UdeG se debe a él. Esto provocó que los presentes en el recinto universitario se pararan de sus asientos para aplaudir.

El ex funcionario también estuvo en Puerto Vallarta, en la Plaza de la República de Guadalajara y sostuvo una reunión con empresarios jaliscienses.

“Soy empresario y puedo financiar mis recorridos”

Al iniciar la contienda interna en Morena rumbo a las elecciones de 2024, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dejó en claro que no necesita la bolsa de cinco millones de pesos que le ofreció la dirigencia de Morena para sufragar sus gastos en la contienda interna de ese partido.

En conferencia de prensa en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseguró que no sólo ha hecho ahorros en su carrera como funcionario público y profesionista, sino que es empresario y puede solventar con sus propios recursos esta etapa de aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

¿De dónde va a financiar sus actividades?, se le cuestionó.

- De mis ahorros, respondió López. “Llevo una vida de muchos años en el servicio público, soy profesionista y empresario y eso me ha permitido mantener un ahorro. Y pues es momento de aportarle al movimiento. Lo he ido haciendo siempre, en la época de las vacas flacas y de las no tan flacas y así se seguirá haciendo”.

Adán Augusto descartó que vaya a rebasar el límite de cinco millones de pesos que impuso Morena a las “corcholatas” y aseguró que va a gastar “bastante menos” que eso. Por lo pronto, aclaró que en su primer día de recorrido por el país no utilizó helicópteros para sus traslados y viajó en una aerolínea comercial.

“No estamos en una contienda interna”

Aunque los cuatro aspirantes (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y él mismo) tendrán 70 días para viajar por el país “con el mensaje de trabajo en unidad para consolidar el proyecto de la 4T”, Adán Augusto aseveró en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR que no se trata de una contienda interna por ver quién será el candidato de Morena a la Presidencia de cara al 2024.

“Yo creo que hay un compromiso de hacer trabajos por el partido. Los militantes tienen el derecho de realizar tareas que fortalezcan la organización. No estamos en ninguna contienda interna. Está claramente el acuerdo del Consejo Político Nacional”.

Afirmó que se trata de una forma de mostrar compromiso para trabajar por el partido.

“Por eso nos designaron a los cuatro militantes como delegados de los Comités de Defensa de la 4T, nos sirve para recorrer el país y estar en contacto con la gente”.

Por ello, insistió en que sus visitas al interior de la República no son actos anticipados de campaña, pues, aseveró, considera que todos están obligados a respetar los procesos y tiempos electorales.

Sin embargo, si el INE determina que deben parar, será el partido quien deba litigarlo. “No estamos en ninguna contienda interna”.

Además, no dejó de lado sus aspiraciones de ser “quien coordine los trabajos de continuidad de la 4T”, cuidando los mensajes para no violar los términos expresados por el INE, pues además “no están haciendo promesas de campaña”.

Siembra “la semilla de la transformación”

Durante la asamblea pública llevada a cabo ayer en la Plaza de la República, en Guadalajara, López aseveró que eligió a Jalisco para sembrar la semilla “de la transformación” porque Jalisco “está en el corazón de todo”.

“Aquí estamos hoy (ayer) sembrando esa semilla que en 70 días irá a germinar, la semilla de la transformación, de la consolidación, de la transformación del país”, sentenció el ex titular de la Secretaría de Gobernación.

En 2024

Morena va por 33 millones de votos

“Vamos a tener una meta de 33 millones de votos para el 2024 y, con ello, asegurar el triunfo de la Presidencia de la República. Esto es un 10% más de los votos que obtuvo AMLO en el 2018 y esto es un reto grande, porque el padrón la lista nominal creció en 5% del 2018 al 2024, entonces una meta de un 10% más es una meta ambiciosa, pero que nos daría sin duda alguna el triunfo”, dijo ayer Mario Delgado, dirigente de Morena.

Tras su visita al Paraninfo de la UdeG, Adán Augusto López pasó a comer una torta ahogada “de la bicicleta”, ubicadas en el barrio de Mexicaltzingo. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

“Adán, amigo, el Cambio Humanista está contigo”, aclaman a ex secretario

Miles de personas acudieron al llamado de apoyo al precandidato de Morena a la Presidencia de México, Adán Augusto López, en los dos eventos realizados ayer en Puerto Vallarta y en la Plaza de la República en Guadalajara.

En dichos eventos (se estiman cinco mil personas en cada uno), el candidato a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación estuvo acompañado desde su llegada por la legisladora Yussara Canales y por la legisladora Ángela Gómez Ponce, integrantes del proyecto político de José María “Chema” Martínez.

Los seguidores lanzaron consignas como: “¡Se ve, se siente, el Cambio Humanista está presente!”, “¡Adán, amigo, el Cambio Humanista está contigo!”, con constantes ovaciones para Adán Augusto López, quien respondió que es la hora de Jalisco, la hora de las mexicanas y los mexicanos que se entregan con corazón y que han acompañado a Andrés Manuel López Obrador.

“Por ustedes, por ellos, vamos a ganar, vamos a consolidar la transformación de la vida pública nacional. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, les queremos mucho. Como dijo aquel: los queremos desaforadamente”.

Integrantes del Cambio Humanista apoyan a Adán Augusto López, en su visita a Jalisco. ESPECIAL



Marcelo Ebrard propone crear la Secretaría de la 4T

El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se comprometió a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación para garantizar la continuidad del movimiento y sus objetivos.

El ex canciller dijo que le pedirá a Andrés Manuel López Beltrán que dirija esta secretaría.

En un evento en la Ciudad de México, Ebrard explicó que el objetivo es “construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y quienes lo han acompañado en esta lucha”.

Señaló que se fortalecerán las grandes obras de infraestructura como la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Tren Maya, entre otros, para maximizar su beneficio y plena realización. También señaló que esta secretaría se encargará de proteger los programas sociales y promover su expansión.

Sin embargo, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Mandatario Andrés Manuel López Obrador, rechazó la propuesta de Marcelo Ebrard para dirigir una Secretaría de la Cuarta Transformación, a través de una carta dirigida al ex canciller, que empezó a difundirse ayer por la noche.

“Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación del país”, escribió el hijo del Presidente de la República.

López Beltrán explicó que su familia tiene la convicción de “no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial”, pero también agradeció a Ebrard por su consideración, además de expresarle su respeto como funcionario público y político.

Marcelo Ebrard inició sus recorridos oficiales como “corcholata”. EFE

Advierten a “corcholatas” a no romper la ley

El dirigente de Morena, Mario Delgado, advirtió que si alguna de las “corcholatas” viola la ley electoral durante sus recorridos, “se pone en riesgo si más adelante quisiera aspirar a algo”. porque ya “es una cuestión de la ley “, no del partido.

Arranca la carrera a la candidatura Presidencial

Ayer iniciaron las giras de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena rumbo a 2024, donde se contempla a cuatro miembros del partido, así como a uno del Partido del Trabajo (PT) y otro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y cada uno arrancó mediante un evento de campaña de cara al proceso de encuestas.

Marcelo Ebrard Casaubon, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició con una visita a quien fue su maestra de kínder, “Miss Leti”, a quien agradeció haberle enseñado a leer y escribir, y llegó al lugar a bordo de su “vochito” eléctrico.

Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, inició con un evento en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde aseguró que habrá continuidad de la Cuarta Transformación, pero que tendrá su propio sello.

“Queremos un paso más por la transformación y eso es lo que se está definiendo en el país. Yo no digo ‘cambio’, por ahí puso Morena ‘continuidad con cambio’, yo digo: ‘continuidad con sello propio’, es tiempo de las mujeres”, aseguró la ex jefa de Gobierno.

A su vez, Adán Augusto López se dirigió a Guadalajara para iniciar su recorrido proselitista por el país, donde hizo una “parada obligada” para comer una tradicional torta ahogada, y es que pidió una de maciza.

Por otro lado, Ricardo Monreal Ávila inició su gira para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en el Monumento a la Madre, Ciudad de México, como había adelantado a través de sus redes sociales junto al hashtag #ContinuidadConUnidad.

Gerardo Fernández Noroña, quien fue propuesto por el Partido del Trabajo, también decidió iniciar su gira en Oaxaca, en la capital, pero durante su discurso confundió el Estado donde se hallaba: “Hoy decidí aquí en Puebla...”, por lo que simpatizantes contestaron: “¡Oaxaca de Juárez!”.

Mientras que el senador con licencia Manuel Velasco, aspirante por el Partido Verde Ecologista de México, inició su asamblea informativa en Almoloya de Juárez y dijo que desde 2018 decidieron apoyar la agenda legislativa de AMLO.

Claudia Sheinbaum comenzó sus recorridos nacionales en San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, donde señaló que su “sello” es “el tiempo de las mujeres”. EL UNIVERSAL



