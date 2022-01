Entre la confusión de los alcances del recorrido y de los nombres de las estaciones por ser el primer día, ciudadanos estrenaron hoy el Peribús de manera gratuita.

La mayoría de los entrevistados coincidió en que la rapidez es el principal beneficio que ven en el arranque de este nuevo sistema de transporte con 42 estaciones y 41.5 kilómetros de trayecto.

Dayanna Jazmín, Miguel y el pequeño Logan esperaban en la estación Periférico Belenes la unidad que los llevaría a un sitio para disfrutar el fin de semana en familia: “Vamos al zoológico. Ayer me enteré que iba a ser gratis. Es muy cómodo, rápido, práctico para toda la gente”, dijo Dayanna.

“Voy para Santa Margarita con mi novio. Todos me estuvieron diciendo que comenzaba el domingo el Peribús. Normalmente lo tomaré del Peri Sur a Vallarta. Se me hace bien porque ya no va a haber tanto tráfico porque se viene por una vía exclusiva. Este servicio está mejorado. Quiero pensar que va a ser más rápido”, comentó Sarah sentada dentro de una unidad del Peribús.

Daniela señaló la ausencia de policías en las estaciones, contó que cuando regrese a clases presenciales tomará todos los días el servicio para ir a la universidad.

“Voy a Vallarta, vengo de Tabachines. Veo bien el servicio. Lo tomare para ir al CUCBA. Supongo que este va a ir más rápido porque con el 380 había mucho tráfico. Creo que la diferencia va a ser evitar el tráfico porque el costo de transporte para mí va a ser mismo”.

Madelaluz, acompañada de Dulce Guadalupe, dijo que aprovecharon la apertura del servicio para ir al bautizo de su nieta.

"Voy a Adolf Horn, vamos a un bautizo porque allá vive una de mis hijas. El bautizo es el de mi nieta. Yo vivo en Villa Fontana Diamante, me vine en el camión y me bajé en esta estación (Periférico Belenes). Espero llegar más rápido a donde vamos". Con regalo en mano, contó que "antes agarraba dos camiones, pero sí me tardaba un buen".

Ermila del Toro Santa y José María del Toro Magaña, a quienes les entregaron una tarjeta de manera grauita al ingreso de la estación, contaron que acudían hacia la estación 8 de Julio.

“Antes nos íbamos en la Línea 3 y trasbordábamos en la 1 o en la 380 y ahora voy a tomar otro de 8 de julio al Cerro del Cuatro donde vive mi mamá. Voy a ahorrar mucho tiempo, bien cómodo. Ya nomás falta que nos pongan uno a nosotros que vivimos en Valle de los Molinos. Antes hacíamos dos horas, ahorita a lo mejor una hora solamente”.

Por su parte, Silvia Ibarra lamentó que no añadieran a Tonalá en las líneas troncales del servicio.

“Con el 380 sólo era un camión y ahora tengo que pagar más. Hay gente que no tiene para eso. Me voy a bajar en la barranca de Huentitán y ahí tengo que tomar otro transporte. Yo vivo en Periférico y La Calzada y no me dejaron ninguna estación cerca. Hoy están pasando bien seguido por ser el primer día y espero que así estén diario, ya los veré en una semana”, platicó en la estación de Periférico Norte.

Ninguno de los entrevistados conocía que 34 de las 42 estaciones cuentan con baños, lactarios y bicipuertos. La autoridad no ha informado cuáles son las estaciones con esos servicios.

Batallan para acceder a la estación Periférico Belenes

Desorientados sobre dónde se encontraba el ingreso al Peribús, cuatro personas cruzaron corriendo el Periférico desde el lado de Tesistán hacia la estación Periférico Belenes.

La mayoría de ellos aceleró el paso hacia el ingreso de la estación, pero María Valadez González ya no podía correr más y no tenía certeza de dónde estaba la entrada.

Arriesgó su vida caminando sobre el carril exclusivo para el Peribús y otras personas la apoyaron a subir por una de las puertas donde se detiene el transporte para evitar que estuviera más tiempo expuesta en el riesgo de la vía.

“Vengo de Jardines de Nuevo México y voy a Santa Fe. No sé cómo hacerle porque tomaba el 380 y ahorita voy a conocer la ruta y a ver quién me orienta. Me pareció peligroso cruzar.

“Venimos caminando desde la carretera Tesistán hasta llegar aquí y lo peligroso es caminar hasta acá porque no hay un puente, un semáforo, no hay nada. Está muy complicado y es muy peligroso, sobre todo para nosotros los de la tercera edad, necesitamos algo que nos dé más seguridad”.

Este medio de comunicación corroboró que las personas que vienen desde el lado de Tesistán deben caminar alrededor de 200 metros hacia un puente peatonal que está frente a un supermecado de la zona y acceder desde la estación de Línea 3 del Tren Ligero ubicada del otro lado del punto.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) confirmó que el acceso puede ser por la estación de la Línea 3 donde está el puente que conecta con el Peribús. “También se utiliza una plataforma para que las personas con alguna discapacidad puedan entrar”.