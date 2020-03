Médicos y enfermeras de la clínica 46 se manifiestan por falta de insumos

Decenas de médicos y enfermeras de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron este lunes en la entrada principal de la unidad médica, con la finalidad de exigir insumos como cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Con hojas de papel y carpetas, los trabajadores crearon sus pancartas, en las que se leían mensajes como “Exigimos medidas de protección personal”, “Exigimos insumos. No contamos con gel antibacterial ni cubrebocas” y “HGR#46 Exige equipo de protección ante Covid-19”.

Los trabajadores aseguraron que es el personal quien debe comprar sus propios insumos, pues los pocos que se entregan son insuficientes para laborar frente a la contingencia ocasionada por el coronavirus en la entidad.

“Yo soy la jefe de piso en el piso 9, que lo están acondicionando para recibir a todos los pacientes con COVID-19, pero siendo jefe de piso, no se me ha informado por ningún medio que ese piso es el que está gestionado. Ahorita que subieron los directivos yo les dije que el piso no está en condiciones porque desde noviembre que yo llegué a ese piso no tenemos jabón, sanitas (toallitas), ni contamos con los recursos, el gel antibacterial lo está comprando mi personal, al igual que los cubrebocas porque no hay”, expresó Guillermina Naranjo.

La Delgadillo Araujo atenderá a sospechosos de COVID-19

Dijo que el director de la clínica, Carlos González, les aseguró que hay insumos suficientes, pero la jefa de piso refirió que pareciera que esto no es verdad, pues no se les han entregado los necesarios, y esto afecta no solamente a los trabajadores médicos, sino a sus familias y a los pacientes que acuden a la clínica.

“Ya tenemos un (paciente) sospechoso en el área de urgencia y uno que está en pediatría, y el no contar con lo necesario hasta a ellos les puede afectar”, refirió otra de las manifestantes.

Al respecto, la delegación Jalisco del IMSS adelantó que “más tarde” presentará una postura al respecto.

NR