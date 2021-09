“Me siento muy feliz con mi uniforme militar, contenta porque este sueño se me cumplió”

Hannia Itzae Valerio cumplió este viernes su sueño de ser soldado honorario por un día. Desde muy pequeña, cuando acudía a sus terapias al Centro de Rehabilitación para hijos de militares en la Ciudad de México, y después en Jalisco, los veía marchar, pasear en sus camiones e incluso volar en sus avionetas, y supo que ella quería un día portar también ese uniforme, contó Noemí, su mamá.

"Mi mamá me dijo la semana pasada que hoy sería soldado por un día y sentí mucha emoción y nervios, pero me puse feliz"

Se levantaron desde las 5:00 de la mañana y se trasladaron hasta el 14 Batallón de Infantería, ubicado en la V Región Militar de Zapopan, donde fue recibida poco después de las 8:00 horas por militares y médicos, quienes la acompañaron en una camioneta militar hasta el edificio donde se encontraba su casillero.

Ahí dos mujeres tenientes le ayudaron a ponerse su uniforme, elaborado especialmente a su talla. Primero su playera, pantalón, su par de botas negras, camisola con su apellido bordado al frente y al final su tocado. Su rostro dejaba más claro que sus palabras nerviosas que estaba feliz de ser parte, por este día, de las fuerzas armadas de México.

Luego de ello la llevaron hasta el patio principal donde le habían preparado un homenaje de reconocimiento: Izaron la Bandera frente a ella, cantaron el himno nacional y le expresaron algunas palabras para admirar su valentía y su lucha frente a las condiciones de salud que enfrenta. “Representa para mí un gran honor entregarte este reconocimiento, eres una niña muy valiente y admirable y vas a lograr todo lo que te propongas”, expresó el teniente coronel de Infantería, Prisco Ramírez Alvarado antes de que presenciara el desfile que las diferentes agrupaciones de soldados hicieron en su honor.

Desde que nació, Hannia fue diagnosticada con hemiparesia, disfunción motora que limita la movilidad del lado derecho de su cuerpo debido a que fue una bebé prematura que nació a las 33 semanas de gestación. Por las secuelas que esto trajo, hubo que colocarle también una válvula en la cabeza por hidrocefalia, contó Noemí.

“Me siento muy feliz con mi uniforme, contenta y emocionada porque este sueño se me cumplió. Mi mamá me dijo la semana pasada que hoy sería soldado por un día y sentí mucha emoción y nervios, pero me puse feliz", dijo entre lágrimas la pequeña de ocho años.

Los médicos militares que la atienden fueron quienes postularon a Hannia para que hoy pudiera recibir este reconocimiento que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional a niñas y niños que enfrentan dificultades de salud.

“Pareciera que muchas cosas que ella piensa o dice llegan a suceder, como si le dijera a dios 'mañana quiero esto' y llega. Me sorprende mucho que le lleguen cosas así por lo mismo, por su misma actitud, por la buena actitud que tiene siempre. A ella siempre le había llamado la atención, siempre andaba con su himno nacional, esas cosas que no te imaginas, como un sueño que hoy llegó a su vida y es muy bonito. Hannia siempre ha sido mi guerrera incansable y ella me ha enseñado muchas cosas”, añadió Noemí, su mamá.

