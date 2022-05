Un contingente de pepenadores pertenecientes a los basureros de Matatlán, Los Laureles y Picachos se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, exigiendo reunirse con las autoridades estatales para resolver la problemática de generación de residuos que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los líderes de los pepenadores tuvieron acceso al Palacio de Gobierno, y durante 2 horas se reunieron con el secretario de gobierno, Enrique Ibarra. Al culminar el encuentro no hubo solución a sus exigencias.

Luego de no encontrar respuesta favorable a sus peticiones, los manifestantes comenzaron a arrojar basura en la puerta principal del Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas, además de generar desmanes y provocar cierres viales en la calle Ramón Corona y Avenida Juárez afectando a los automovilistas.

EL INFORMADOR/E. GRANADOS

La secretaria general de los Pepenadores del Estado de Jalisco, Araceli Batres, explicó que el basurero de Matatlán está colapsado, ya que después del cierre de Los Laureles aproximadamente mil personas se quedaron sin empleo y tuvieron que irse a trabajar al basurero de Matatlán.

“Estamos exigiendo que se respete nuestro trabajo, y estamos buscando una solución de fondo, necesitamos un lugar fijo a donde se lleve toda la basura, no podemos seguir trabajando así. El problema original es que el basurero de Picachos no es una opción viable, porque se encuentra muy lejos. La ciudad genera 5 mil toneladas de basura diarias, ¿cuántas unidades se van a requerir para hacer el traslado de esos residuos?, aún no existe un relleno sanitario que cumpla con todas las condiciones para recibir los residuos de todos los municipios metropolitanos”.

El presidente de la Asociación Civil del basurero de Matatlán, Andrés Gaona Ortega, reiteró que se mantendrían en la Plaza de Armas hasta encontrar una solución por parte del gobierno del estado.

“Son más de 4 mil personas las que dependen de que se mantenga su trabajo en los basureros. Estamos preocupados porque no hay operatividad en las plantas de transferencia, y mucha gente no sabe si su familia va a tener pan para comer el día de mañana. Por eso le decimos al gobernador del estado y al secretario de gobierno que de aquí no nos vamos a mover”.

JL