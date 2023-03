María Elena Limón: La mujer valiente que transformó a Tlaquepaque

Si hay alguien que conoce la importancia de la base social como el motor por el cual trabajar desde la política es María Elena Limón, ex alcaldesa de Tlaquepaque. Hoy es diputada federal por Movimiento Ciudadano.

Su trabajo político inició hace más de dos décadas. Sin embargo, desde hace 10 años está en Movimiento Ciudadano. “Este partido me dio la oportunidad de encabezar un proyecto político en San Pedro Tlaquepaque. En ese entonces iniciamos un grupo de solamente siete personas, salimos a las calles con la firme idea de cambiar las cosas, de dar una verdadera respuesta a lo que la gente necesitaba y fue justamente en el 2015 cuando la ciudadanía nos brindó su confianza, y desde entonces caminamos de cerca viviendo su realidad”.

Para María Elena Limón, el llegar a ser la primera mujer alcaldesa de Tlaquepaque no era un sueño lejano ni inalcanzable.

“Fue una meta que se cumplió no una, sino dos veces en lo que fue mi gestión. Hoy seguimos impulsando el desarrollo no sólo de Tlaquepaque, sino del resto de los municipios a través de la Comisión de Zonas Metropolitanas que presido desde el Congreso de la Unión, ahora como diputada federal”.

Entre sus temas prioritarios se encuentran defender a las mujeres alzando la voz cada vez que sube la tribuna, denunciando la violencia de género e incluso la violencia política que le ha tocado vivir. “Pero también he sido testigo de mujeres que han logrado escapar de un ambiente de violencia, para después reconstruirse a sí mismas y luchar por sus sueños. Tenemos la gran responsabilidad entonces de seguir generando políticas públicas y leyes que permitan continuar brindando a las mujeres herramientas para defenderse, y vivir en un ambiente libre de violencia”.

Para la diputada, la lucha por la igualdad de género en el ámbito político ha abierto las puertas para que como a ella, se les siga generando más y mejores espacios a otras mujeres.

“A muchas de nosotras nos ha tocado abrir camino e impulsar a otras mujeres, buscando ser reconocidas para que se nos brinden las mismas oportunidades para desarrollarnos, para que se nos trate con igualdad, para que seamos una sociedad en donde se nos valore, se nos escuche con voz fuerte para exigir nuestros derechos”.

Los resultados hablan por sí solos y demuestran la calidad del trabajo de las mujeres.

“Tlaquepaque es un claro ejemplo de que las mujeres llegaron no por una cuota de género sino por el legítimo trabajo que reconoce que se pueden tener buenos gobiernos liderados por mujeres. Los resultados dados llevan a Tlaquepaque a tener ya tres periodos consecutivos gobernado por dos mujeres presidentes municipales”, dijo orgullosa, antes de añadir su preocupación por la injusticia, la pobreza, la violencia de género y la falta de oportunidades. “Más que preocuparnos hay que ocuparnos, trabajando sin descanso en leyes e iniciativas que acaben con esa brecha de desigualdad, que construyamos condiciones para que las y los ciudadanos tengan más y mejores oportunidades”.

Por último, para la diputada, el 8 de marzo es una fecha para reconocer la lucha de las mujeres en todas sus expresiones y movimientos con el objetivo de hacerlas visibles. “Esta fecha representa la búsqueda de una sociedad justa y equilibrada, una tarea de todas y todos. Las mujeres no podemos salir adelante sin nosotras mismas, busquemos la vida digna para cada una de nosotras, sin violencia y ejerciendo plenamente nuestros derechos. Se ha avanzado en protocolos y guías de orientación, campañas y acciones de concientización”.