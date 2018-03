Marchan por la aparición de los tres jóvenes estudiantes de cine

Esta mañana de llevó a cabo a cabo la manifestación convocada por alumnos del CAAV para exigir la aparición de los tres jóvenes privados ilegalmente de la libertad el lunes pasado en el municipio de Tonalá.

En punto de las 10:00 horas, las poco más de 500 personas reunidas en el centro universitario partieron con rumbo a la glorieta de los Niños Héroes entre pugnas de justicia y desesperación para pedir a las autoridades una pronta acción que garantice el hallazgo de los tres jóvenes.

Parten de la sede del CAAV con rumbo a la glorieta de los Niños Héroes entre pugnas de justicia y desesperación. EL INFORMADOR / G. Gallo

Con las imágenes de Salomón, Marco y Daniel en mano, sus compañeros, maestros, integrantes de organizaciones civiles y grupos estudiantiles de otras universidades, caminaron por la calle Lerdo de Tejada, para continuar por la avenida Chapultepec hasta el monumento ya mencionado, donde las madres de Marco y Daniel clamaron por el regreso de sus hijos.

“Yo tenía la esperanza que de al siguiente día me dijeran de aquí de su escuela que él había regresado pero no fue así y nos tuvimos que venir para darle seguimiento a qué es lo que está pasando, hasta ahorita no hemos tenido ni una noticia”, dijo en entrevista Sofía Ávalos, mamá de Marco García.

Agregó también que ya fueron puestas las denuncias correspondientes para llevar a cabo la investigación de la desaparición de Marco y sus dos compañeros y que de acuerdo con las autoridades, se dispuso al 80% del personal para su búsqueda, lo cual será una prioridad para conseguir que regresen con vida.

“Mi hijo es un chico sano, un chico alegre, es un niño muy responsable que únicamente se dedica a atender su escuela, apenas estaba cursando el segundo cuatrimestre, se vino en el mes de agosto”, manifestó la mamá de Marco.

Luego de la manifestación, los jóvenes invitaron a todos los estudiantes y a la ciudadanía a la marcha nacional que se llevará a cabo el próximo sábado a las 16:30 horas, la cual iniciará en la glorieta de los Niños Héroes para culminar en las instalaciones de la Fiscalía Estatal.

OA