En silla de ruedas, en tacones, en tenis, con familia, amigos o solos, esta tarde integrantes de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ) tomaron las calles de Guadalajara en el Día del Orgullo.

Al paso, motociclistas y automovilistas los apoyan con el pitido de sus claxon mientras miles caminan sobre Avenida López Mateos, saliendo de la Glorieta de la Minerva hacia Plaza Liberación.

Tania y Valeria, miembros de la comunidad, marchan hoy por la libertad, la igualdad y el respeto.

"He sido muy aceptada en mis círculos, en mi familia, escuela y trabajo, afortunadamente. Me gusta que vengan familias porque es señal de que no estamos tan mal, que nos aceptan y hay mucha integración a las famiias", señaló Tania

"Ya se esta viendo más normal. Hoy, por ejemplo, nos acompaña mi tía. Queremos igualdad, lubertad y respeto", dijo Valeria. "Hay que apoyarlas, cada quien decide a quien amar, deben ser libres de poder expresar sus sentimientos y respetarlas", añadió su tía Guadalupe.

Tania y Valeria salieron hoy a las calles de Guadalajara por la libertad, la igualdad y el respeto. EL INFORMADOR/ Y.MORA

Entre cánticos, música y gritos, el contigente camina por Avenida López Mateos, dará vuelta en Avenida Hidalgo hasta Plaza Liberación.

Previo al arranque de la marcha, personas integrantes de la comunidad LGBT+ y familiares leyeron un pliego petitorio. "Yo también tengo derecho a amar, a adoptar, a vivir sin miedo y a expresar lo que soy". Esas fueron lagunas de las frases mencionadas.