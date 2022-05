Marcha UDG: Padres de familia respaldan megamarcha de la universidad

Durante la megamarcha de la UdeG se pudo apreciar a padres y madres de familia acompañando a sus hijos estudiantes durante la manifestación en el Centro Histórico de Guadalajara.

La señora Evelia Espino dijo que sus dos hijas buscan un lugar para entrar en la universidad y que por ese motivo apoya esta causa.

“Es una buena causa, queremos que suelten el presupuesto para que las futuras generaciones no se queden sin estudiar, Alfaro se quiere llevar todo lo que es del pueblo, y no se pone a pensar en los futuros profesionistas, sólo quiere el dinero para él y no lo aporta para la educación. Yo estoy emocionada porque los muchachos quieren salir adelante y no se quieren estancar a pesar de los obstáculos que les está poniendo nuestro gobernador.

EL INFORMADOR / E. Granados

El señor David Robles argumentó que no se debe permitir que se le niegue el acceso a la educación a los jóvenes.

“Este presupuesto va destinado para los profesores y la creación de nuevos centros universitarios. Yo tengo dos hijos estudiando en el CUCS, ellos también vinieron a la marcha porque saben que de esto depende su futuro”.

EL INFORMADOR / E. Granados

Por su parte, el señor Héctor Medina opinó que es arbitrario lo que el Gobierno de Jalisco está haciendo con la comunidad estudiantil.

“Lo que tal vez no recuerde Alfaro es que su papá fue rector de la universidad, no puede ser que esté jugando así con la educación, creo que esa postura debe de cambiar para que los jóvenes no se queden sin el acceso a estudiar”.

EL INFORMADOR / E. Granados

De acuerdo con cifras de la UdeG a la marcha acudieron 103 mil personas, mientras que la cifra de Protección Civil Jalisco fue de 46 mil personas.

MF