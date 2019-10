Mantendrán bono mientras no desaparezca la Policía Metropolitana: Del Toro

El aumento salarial hecho a los elementos municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara no será retirado de sus nóminas mientras continúe la operación de la Policía Metropolitana.

Así lo dijo este día el alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, quien señaló que el hecho de que las percepciones salariales lleguen a manera de bonos no debe preocupar a los elementos pues esta solo fue la vía mediante la cual pudo hacerse el incremento, ya que los recursos no son provistos por los ayuntamientos.

“Se dijo con toda claridad que es un apoyo adicional que entra por conducto del presupuesto del Gobierno del Estado, no puede entrar integrado al salario. No son recursos del municipio, no puede estar integrado al salario, pero está presupuestado y seguirá presupuestándose mientras esté en vigencia la Policía Metropolitana”.

Explicó que si las siguientes administraciones de gobierno deciden desintegrarla o desisten de su conformación, debido a los establecimientos jurídicos todo volvería a la normalidad, ocasionando que los elementos vuelvan a sus comisarías municipales sin el salario homologado a través del bono, de otra forma no les será retirado, añadió.

Del Toro dijo también que los elementos de la Comisaría de Guadalajara son los que menos reciben dichos bonos, debido a que la homologación salarial se hizo desde el pasado mes de marzo y que solamente hay algunos mandos quienes entran a este sistema de igualación de sueldos.

Desde la segunda quincena de septiembre, los siete mil 500 policías metropolitanos recibieron el aumento salarial para homologar sus percepciones en 18 mil 400 pesos, mismos que llegaron en sus nóminas como bonos o estímulos, razón por la cual algunos policías mostraron preocupación de que estos pudieran ser retirados en cualquier momento.

El lunes, el secretario de Hacienda de Jalisco, Juan Partida Morales, señaló que para el Presupuesto de Egresos de 2020 se etiquetarán 500 millones de pesos (MDP), destinados a la homologación de ingresos de los uniformados.

