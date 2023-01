La iniciativa de Ley presentada en el Congreso del Estado de Jalisco en la que diputados buscan que sea castigado con cárcel y multas quien se robe o secuestre a mascotas fue aplaudida por tapatíos, quienes señalaron que están de acuerdo.

Los legisladores pretenden modificar el Código Penal de Jalisco para que se sancione con hasta ocho años de cárcel y casi 200 mil pesos de multa a quien robe o secuestre una mascota.

También prevén aumentar las penas vigentes por maltrato animal.

En un sondeo que realizó este medio de comunicación en el Corredor Cultural Chapultepec en Guadalajara, los amantes de mascotas detallaron que es excelente la iniciativa que presentó la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Giandas Valenzuela.

Laura Ávalos, quien paseaba a su perro Jako por el camellón de Chapultepec, dijo que para ella el que sancionen el robo y secuestro de mascotas con cárcel es bueno, ya que recientemente su vecino sufrió el robo de su mascota.

“A mí me parece muy bien que sancionen porque a un vecino le acaban de robar a su perrita y sufrió mucho, me parece muy bien que estén a favor de los perritos, pero que también hagan una campaña de concientización a sus dueños, por la colonia Americana tenemos el problema de que hay muchas personas que no recogen las heces de sus mascotas, en cambio otros si andamos con bolsitas”, acotó.

Julia Rosa paseaba con su perrita mestiza llamada Muñeca que adoptó desde hace dos años y contó que para ella las sanciones por robo de mascotas son funcionales ya que son compañía y opinó que quienes maltraten a los animales merecen un castigo más contundente.

“Un animalito es como un humano, si tienes un animal es porque quieres tenerlo realmente, igual con los hijos, mi perrita es como mi hija. Está muy mal que los roben a los perritos, es una criatura, ellos son más compañía que otra cosa, el que robe una mascota que tenga su castigo”, manifestó.

Tienen derechos

Por su parte, Rosy refirió que sacó a pasear a sus dos perritos: un viejo pastor inglés y un mestizo. Para ella esta ley es muy beneficiosa ya que en las mascotas se realiza un gasto del presupuesto familiar y también merecen derechos.

“Está perfecto que se sancione son parte de nuestra familia y deben de tener sus derechos, así como pagamos por ellos y tenemos gastos fuertes, son gastos importantes como otro bebé, está perfecto que castiguen los robos sobre todo porque ha habido muchos casos de perritos robados y quienes lo maltratan deberían de tener un castigo más fuerte”, dijo.

El dueño de Mía, una perrita de un año, destacó la iniciativa presentada y con eso espera que haya menos mascotas maltratadas.

“Yo la cuido mucho es la más chiquiada de la casa, la saco a pasear para que se desestrese un rato y para que este quieta y no muerda cosas, diario sale cuando no hay mucho sol, ya sea en la mañana o en la tarde. Está bien que se castigue a los que anden robando perros, y a los que maltratan perros que los castiguen, es malo, ellos no se pueden defender, para que los maltratan”, sentenció.

Robo de mascotas

Sanción de 1 a 3 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos

Si el robo es para extorsionar o animal de asistencia de una persona con discapacidad la pena de 3 a 5 años de presión y multa de de 10 a 18 mil pesos

También propone aumentar las multas vigentes por maltrato animal

Cuando se provoque la muerte del animal se aplicará sanción máxima de 8 años y multa de hasta 192 mil 440 pesos.