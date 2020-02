Magistrados revocan vinculación a proceso contra Miguel Castro

Los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) Miguel Castro, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, fueron desvinculados del proceso que se seguía en su contra por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, por lo que las medidas cautelares que se les habían impuesto también quedaron sin efecto, informó Javier García, uno de los defensores.

"La resolución la dictan los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, revocan la resolución que dictó el juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos. Los motivos por los cuales la revocan es que nunca hubo ningún delito".

Explicó que los magistrados compartieron los argumentos de la defensa al considerar que era absurdo que los imputados, al encabezar la Sedis, tuvieran absoluto conocimiento de todas las actividades de los miles de empleados y que sobre ellos recayera la total responsabilidad de las acciones u omisiones de la distintas direcciones y personal.

"En todo caso hubiera habido una falta administrativa pero no de los titulares, pues si no para qué hay una organización, una jerarquía de las propias secretarías". Por ello, los magistrados dictaron el acto de no vinculación y cese de medidas cautelares.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción aún puede ampararse contra la resolución o buscar algún otro responsable de las presuntas irregularidades.

Por su parte, la Fiscalía informó que aún no había sido notificada de la resolución.

Castro, Rizo y Trujillo fueron vinculados a proceso el pasado 14 de octubre por presuntamente haber otorgado diferentes subsidios a organizaciones de la sociedad civil que tenían entre sus integrantes a servidores públicos.

Sin embargo, uno de los argumentos de la defensa durante esa audiencia fue que los convenios que firmaron cuando eran titulares de la Sedis no obligaba a los secretarios a cerciorarse en cada caso si había o no funcionarios en las organizaciones beneficiadas.

Castro incluso declaró que él no revisaba que se cumplieran los requisitos pues había gente que ya se debía haber encargado de esa labor y él firmaba de buena fe.

Sin embargo, Dávalos determinó que sí se constituía el delito, por lo que los vinculó a proceso y dictó como medidas cautelares resguardo domiciliario.

En el caso de Castro, hubo una revisión de las medidas con lo que se le varió a prisión preventiva el 17 de enero; después de una semana, la defensa logró que fuera de vuelta variada la medida cautelar a resguardo domiciliario.

Ramiro Hernández, presidente en Jalisco del PRI, consideró acertada la decisión de los magistrados. "Aunque tarde, se confirma la inocencia de alguien que pagó las consecuencias de un ejercicio indebido de la autoridad. Estamos muy contentos, desde la liberación misma cuando Castro fue excarcelado. El resultado comprueba que eran inocentes".

LS