Miguel Castro reitera que es inocente

Tras revocarle la prisión preventiva que se le había impuesto a Miguel Castro Reynoso y salir de nuevo a cumplir resguardo domiciliario, el ex secretario de Desarrollo e Integración Social insistió en que es inocente de los señalamientos en su contra, por uso y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

“Seguiré atendiendo el llamado de las autoridades porque de algo estoy convencido, esta es una injusticia y yo soy inocente"

“Seguiré actuando como previamente lo hice, ustedes se han dado cuenta de que en ningún momento me amparé, en ningún momento he buscado bajo ninguna circunstancia evitar presentarme en este espacio. Lo seguiré haciendo como corresponde y seguiré atendiendo el llamado de las autoridades porque de algo estoy convencido, esta es una injusticia y yo soy inocente de lo que se me acusa”.

El juez decidió revocar la prisión preventiva al considerar que cuando acudió all estadio de béisbol fue para atender el derecho de sus hijas menores de edad a la recreación, factor que no había ponderado durante la audiencia del 17 de enero, cuando varió el resguardo domiciliario a prisión preventiva.

“En el momento en que acudimos al estadio de béisbol lo hicimos en compañía de mis hijas pensando por sobre todas las cosas en un derecho superior, que es en los derechos humanos, el derecho de la niñez, el poder estar con una vida equilibrada”.

