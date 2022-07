Que todos los agresores involucrados en el feminicidio de Luz Raquel Padilla sean detenidos y que paguen la pena máxima, es lo que integrantes de asociaciones feministas exigieron este jueves en la manifestación llevada a cabo en la explanada de Zapopan ubicada frente a la presidencia municipal.

Así lo dijo Hitzi Solano, directora de Vinculación Ciudadana y Asociaciones Civiles de la Confederación de Derechos Humanos.

"Es una falta de capacitación. Fueron amenazas claras, le rociaron cloro industrial ¿qué más lesiones querían? ¿Esto? La asesinaron con dolo, queremos la pena máxima, que la muerte de Luz Raquel no sea en vano", lamentó Hitzi.

LEE TAMBIÉN: Aprueban comparecencia de funcionarios tras feminicidio de Luz

La mujer coincidió con la organización "Yo Cuido México", a la cual pertenecía Luz Raquel, señalando que las autoridades, además de estar rebasadas en la atención de mujeres violentadas, desconocen la atención que se les debe brindar cuando son víctimas de hostigamiento relacionado con sus hijos con discapacidad o diagnosticados con condiciones distintas.

Ante esta situación, hizo una invitación a las autoridades a acercarse con las colectivas y los organismos que se encargan de abordar estas temáticas.

"Que se acerquen con nosotras las autoridades, que nos busquen y nosotras los capacitamos, pero no quieren. Ellos piensan que todo es bonito, que todo el protocolo funciona, pero no funciona. Que estés en riesgo y una patrulla pase por tu casa una sola vez al día a tu casa no es suficiente. Y peor si es como dice el gobernador que ella tuvo las medidas de seguridad, pues más risible es todavía, porque aún así la mataron", expresó.

LEE TAMBIÉN: Proponen encarcelar de por vida a feminicidas en Jalisco

Luego del mensaje las asistentes llevaron a cabo distintas pintas con gises de colores en una manifestación silenciosa, en la cual también encendieron diversas velas, veladoras, y colocaron carteles para exigir justicia, debido a que las y los asistentes iban acompañados por sus hijas e hijos con discapacidad y diagnosticados con autismo, como Bruno, el hijo de Luz, por lo que son susceptibles a cualquier ruido extremo.

JL